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Ди Каприо расстался с 25-летней моделью: в соцсетях теория, что он не встречается с девушками старше

rus.tvnet.lv
Ди Каприо расстался с 25-летней моделью: в соцсетях теория, что он не встречается с девушками старше
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Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо Фото: Reuters/ScanPix

Спустя четыре года отношений распался союз Леонардо Ди Каприо с моделью Камилой Морроне. Однако все обсуждают не сам разрыв, а возраст девушки. Дело в том, что в Сети гуляет теория, что актер не встречается с девушками старше 25 лет. 

Новое расставание Ди Каприо подтвердило эту теорию с максимальной точностью, пишет Tjournal. О расставании пары стало известно вечером 30 августа. Пара впервые была замечена вместе ещё в 2017 году, и за прошедшие пять лет детали их отношений были практически неизвестны. Причины разрыва неизвестны: ни партнеры, ни их менеджеры ничего не прокомментировали. 

Но для пользователей Сети все очевидно: в середине июня Камиле Морроне исполнилось 25 лет, а Ди Каприо, похоже, не встречается с девушками старше этого возраста. Данная теория появилась еще несколько лет назад, когда пользователь Reddit создал инфографику со всеми отношениями Леонардо Ди Каприо. Тогда выяснилось, что с 1999 года у него ни разу не было девушки старше 25 лет. Вот та самая инфографика: 

Фото: Интернет

Некоторые отношения были относительно долгими - до шести лет, но как только девушке исполнялось 25, в следующем году у Ди Каприо была уже другая.

Так, пользователи Сети решили, что у артиста есть свое правило. Кто-то воспринимал это всерьез, кто-то шутил. Ну а события последних дней вдохнули новую жизнь в теорию, что породило море новых (и старых) шуток и мемов. 

Реакции пользователей соцсетей:

Внимание! В твитах может быть нецензурная лексика

"Леонардо Ди Каприо, как только мозг его девушки полностью развивается":

Подписи на персонажах в видео: 

Леонардо Ди Каприо

Красивая женщина

Ее 25-летие

(Строки из песни Young and Beautiful Ланы Дель Рей): "Будешь ли ты любить меня, когда я перестану быть молодой и красивой?" Леонардо Ди Каприо:

"Леонардо Ди Каприо каждый раз, когда его девушке исполняется 25":

"С днем рождения меня! Мне 25".
Надпись на торте: "Слишком стара для Лео Ди Каприо":

"Леонардо Ди Каприо, когда женщине, с которой он встречается, будет 25 лет":

"Смотрите на реакцию Леонардо Ди Каприо, когда женщина за 25 касается его": 

"Леонардо Ди Каприо, когда его девушки достигают 25-летнего возраста":

"Леонардо Ди Каприо, когда его девушка исполняется 25":

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