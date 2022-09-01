Спустя четыре года отношений распался союз Леонардо Ди Каприо с моделью Камилой Морроне. Однако все обсуждают не сам разрыв, а возраст девушки. Дело в том, что в Сети гуляет теория, что актер не встречается с девушками старше 25 лет.
Ди Каприо расстался с 25-летней моделью: в соцсетях теория, что он не встречается с девушками старше
Новое расставание Ди Каприо подтвердило эту теорию с максимальной точностью, пишет Tjournal. О расставании пары стало известно вечером 30 августа. Пара впервые была замечена вместе ещё в 2017 году, и за прошедшие пять лет детали их отношений были практически неизвестны. Причины разрыва неизвестны: ни партнеры, ни их менеджеры ничего не прокомментировали.
Но для пользователей Сети все очевидно: в середине июня Камиле Морроне исполнилось 25 лет, а Ди Каприо, похоже, не встречается с девушками старше этого возраста. Данная теория появилась еще несколько лет назад, когда пользователь Reddit создал инфографику со всеми отношениями Леонардо Ди Каприо. Тогда выяснилось, что с 1999 года у него ни разу не было девушки старше 25 лет. Вот та самая инфографика:
Некоторые отношения были относительно долгими - до шести лет, но как только девушке исполнялось 25, в следующем году у Ди Каприо была уже другая.
Так, пользователи Сети решили, что у артиста есть свое правило. Кто-то воспринимал это всерьез, кто-то шутил. Ну а события последних дней вдохнули новую жизнь в теорию, что породило море новых (и старых) шуток и мемов.
Реакции пользователей соцсетей:
Внимание! В твитах может быть нецензурная лексика
Ди Каприо призвал снизить пенсионный возраст для женщин до 26 лет pic.twitter.com/n3GencMZpG— Артём Дерягин (@DerArto) September 1, 2022
я кстати была бы рада повстречаться с леонардо дикаприо до 25. звучит как какая-то ступень образования— дикий сниф (@albamathilde) August 31, 2022
Прикиньте когда ДиКаприо будет встречаться с девушкой, которая родилась после выхода Титаника— 💙💛alex 🏳️⚧️💙💛 (@_Bloody_Rascal_) August 31, 2022
У меня ещё два года, чтобы быть в статусе потенциальной девушки ДиКаприо✌🏻— Alina (@nerdfromkz) September 1, 2022
блять… я пока ещё в подходящем возрасте для леонардо дикаприо… это очень страшно… когда уже день рождения— that one girl you know from that place (@greatdaytodie) September 1, 2022
ДиКаприо человек мем— Bolt GamePlay (@Retro_Bolt18) September 1, 2022
Он просто живет, и вечно с него рофлят 😅
Оскар, теперь это 😅
Дикаприо : девочки младше 25— SARA BERMAN (@saraberman_) August 31, 2022
Я: мальчики старше 35
У меня осталось 8 месяцев, чтобы замутить с Лео Дикаприо— Настя Гилева (@nastya_gileva98) August 31, 2022
я не понимаю это реально не рофл что дикаприо не встречается с девушками старше 25 лет? и если да, то какого хуя? по-моему, это мега🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩— 'висмут (@wwonderbismuth) August 31, 2022
В англоязычном твитере обсуждают, почему Лео Ди Каприо расстаётся с девушками, как только им исполняется 25 лет.— Ольга Бешлей (@OlgaBeshley) September 1, 2022
Мои любимые комментарии: потому что к 25 годам у людей завершается развитие префронтальной коры головного мозга
Когда осознаёшь, что и ты стар для Леонардо ДиКаприо pic.twitter.com/UFanhuE6WJ— Жопа и точка (@badjopa) September 1, 2022
"Леонардо Ди Каприо, как только мозг его девушки полностью развивается":
Leonardo DiCaprio once his girlfriend’s brain finishes development pic.twitter.com/IdpkZFE3uk— mrs knightley (@sotrulybeloved) August 30, 2022
Подписи на персонажах в видео:
Леонардо Ди Каприо
Красивая женщина
Ее 25-летие
There are no scraps in Leonardo DiCaprio’s scrapbook pic.twitter.com/Wy2kaY6KJO— Kevin Finnerty (@timeimmemorial_) September 1, 2022
(Строки из песни Young and Beautiful Ланы Дель Рей): "Будешь ли ты любить меня, когда я перестану быть молодой и красивой?" Леонардо Ди Каприо:
“will you still love me when i’m no longer young and beautiful?”— taylor (@lillactk) August 30, 2022
leonardo dicaprio: pic.twitter.com/JdXHLMnpCm
"Леонардо Ди Каприо каждый раз, когда его девушке исполняется 25":
Leonardo DiCaprio every time one of his girlfriends turn 25 pic.twitter.com/YMsTf76ctP— Rachael (@markruffaloTD) August 30, 2022
"С днем рождения меня! Мне 25".
Надпись на торте: "Слишком стара для Лео Ди Каприо":
happy birthday to me. i am 25. pic.twitter.com/MB0qeiX8Ui— veronika (@chloegirI) August 30, 2022
"Леонардо Ди Каприо, когда женщине, с которой он встречается, будет 25 лет":
Leonardo DiCaprio when the woman he's dating turns 25 pic.twitter.com/gNuXyb3PH6— Josh Barton (@bartonreviews) August 30, 2022
"Смотрите на реакцию Леонардо Ди Каприо, когда женщина за 25 касается его":
Look at how Leonardo DiCaprio reacts when a woman over 25 touches him. 🤣— Rita Panahi (@RitaPanahi) August 31, 2022
pic.twitter.com/zHpCOFslpa
"Леонардо Ди Каприо, когда его девушки достигают 25-летнего возраста":
Leonardo Dicaprio when his girlfriends reach 25 years of age pic.twitter.com/o2JGApoIjz— ً (@loongarden) August 31, 2022
"Леонардо Ди Каприо, когда его девушка исполняется 25":
leonardo dicaprio when his girlfriends turn 25 pic.twitter.com/vKIrsmB98i— Ethan (@EthanCorby) August 31, 2022
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