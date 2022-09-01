Ди Каприо расстался с 25-летней моделью: в соцсетях теория, что он не встречается с девушками старше

Новое расставание Ди Каприо подтвердило эту теорию с максимальной точностью, пишет Tjournal. О расставании пары стало известно вечером 30 августа. Пара впервые была замечена вместе ещё в 2017 году, и за прошедшие пять лет детали их отношений были практически неизвестны. Причины разрыва неизвестны: ни партнеры, ни их менеджеры ничего не прокомментировали.

Но для пользователей Сети все очевидно: в середине июня Камиле Морроне исполнилось 25 лет, а Ди Каприо, похоже, не встречается с девушками старше этого возраста. Данная теория появилась еще несколько лет назад, когда пользователь Reddit создал инфографику со всеми отношениями Леонардо Ди Каприо. Тогда выяснилось, что с 1999 года у него ни разу не было девушки старше 25 лет. Вот та самая инфографика:

Фото: Интернет

Некоторые отношения были относительно долгими - до шести лет, но как только девушке исполнялось 25, в следующем году у Ди Каприо была уже другая.