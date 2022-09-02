Депутат Сейма Мария Голубева ("Для развития/За!") и полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС) Игорь Раев ("Объединенный список") в новой программе "Кто вам платит?/Дебаты" дискутировали об обязательной службе в армии и о том, как это должно быть реализовано.
Голубева и Раев о том, как убедить в военной службе граждан Латвии и стоит ли призывать женщин
Экс-министр внутренних дел Голубева согласилась с тем, что концепция обязательной военной службы пока не проработана до конца, и отметила, что с гражданами Латвии нужно говорить на эту тему.
"Работать с населением, безусловно, надо. Это абсолютно очевидный факт.
И, безусловно, нужно еще улучшать саму концепцию, чтобы она максимально, скажем так, делала этот момент не слишком неудобным для планирования будущей жизни и карьеры молодых людей.
Ну, например, если молодой человек живет где-нибудь в Ирландии, но при этом имеет и гражданство Латвии, то, соответственно, вопрос, может ли он, допустим, на выходные ездить домой и кто за это платит? И все другие аспекты, связанные с тем, чтобы быть на равных позициях с теми, кто живет в Латвии. Над этим еще надо работать. И не хотелось бы, чтобы те, кто в диаспоре, сделал выбор в пользу другого гражданства. Здесь я абсолютно с вами согласна, что нужно проработать так, чтобы им тоже это было удобно, чтобы это не создавало для них дополнительные проблемы, которых нет у тех, кто здесь постоянно живет на месте", - считает Голубева.
В свою очередь полковник запаса Раев считает, что работа с населением уже ведется. В частности - в наших школах.
"На самом деле я не понимаю, почему мы упускаем и не берем в расчет те вещи, которые уже сейчас происходят. В школах на данный момент введена программа уроков защиты государства. Мы пока еще не получили людей, которые прошли эту программу подготовки.
Когда эти люди окончат школу, подойдут к призывному возрасту, поверьте мне, количество тех, кто захочет пройти службу в армии на добровольной основе, увеличится.
Вот это и есть тот сегмент, с которым нам надо работать и на котором нам надо сфокусироваться, потому что это люди, которые хотят это делать. Они понимают, что они хотят делать, и они будут выполнять свои обязанности очень хорошо. И именно из этих людей после того, как они закончат срочную службу, мы будем рекрутировать солдат в профессиональную армию. Вот это и есть то решение, которое нам надо претворить в жизнь, чтобы наши вооруженные силы стали сильнее и наши подразделения были укомплектованы солдатами по полной программе", - указал Раев.
При этом политики поспорили о том, кто является автором идеи таких уроков. Голубева заявила, что концепция была разработана Министерством обороны уже сейчас, когда министром является Артис Пабрикс, в свою очередь Раев уверен, что все началось, когда министром обороны был еще Раймонд Бергманис - представитель "Объединенного списка".
Был также затронут вопрос и службы женщин в армии.
"Мне кажется, что нужно гораздо шире и больше дискутировать о еще одной возможности. Если мы хотим современную концепцию этой службы, то почему мы изначально сразу исключили женщин? Мы выбрали такую традиционную модель.
Мне кажется, что здесь в какой-то мере быстрее можно набрать необходимое число людей, которые нам нужны для этой профессиональной деятельности и для профессионального роста.
Если бы мы чуть шире, более активно подходили к тому, что многие девушки тоже в наши дни хотят иметь все технические навыки, которые дает современная армия", - уверена Голубева.
В свою очередь полковник запаса считает, что гендерный вопрос перед латвийской армией не стоит, но не уверен, что женщин нужно призывать на обязательную военную службу.
"На самом деле у нас с этим вопросом все, я считаю, очень-очень хорошо. У нас один из самых высоких процентов женщин вообще в армии в странах НАТО. У нас это не так, что мы придумываем отговорки, чтобы не брать женщин. Это неправда. Но необходимо ли призывать всех женщин в армию? Я считаю, что нет, в этом нет необходимости.
Мы не знаем, как справиться с мужчинами призывного возраста, которые придут. Если к нам придут еще и женщины, это количество удвоится. Что мы будем делать?
Мы же не будем создавать женские батальоны, это время прошло, и оно никогда больше не вернется. Есть огромное количество армий, где женщины воюют, им уже разрешено воевать в военных, в боевых подразделениях. Не все так однозначно, не все там хорошо. Но, в принципе, этот процесс идет, и этот процесс неизбежен, происходят изменения в обществе. Это все-таки люди примут, и это будет само собой разумеющимся. Должно пройти какое-то время, пока это произойдет. Пока же я считаю, что работа с этой частью населения на добровольной основе будет совершенно достаточной", - считает Раев.
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