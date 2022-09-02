Голубева и Раев о том, как убедить в военной службе граждан Латвии и стоит ли призывать женщин

Ну, например, если молодой человек живет где-нибудь в Ирландии, но при этом имеет и гражданство Латвии, то, соответственно, вопрос, может ли он, допустим, на выходные ездить домой и кто за это платит? И все другие аспекты, связанные с тем, чтобы быть на равных позициях с теми, кто живет в Латвии. Над этим еще надо работать. И не хотелось бы, чтобы те, кто в диаспоре, сделал выбор в пользу другого гражданства. Здесь я абсолютно с вами согласна, что нужно проработать так, чтобы им тоже это было удобно, чтобы это не создавало для них дополнительные проблемы, которых нет у тех, кто здесь постоянно живет на месте", - считает Голубева.