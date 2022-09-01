В Германии вступили в силу предписания по экономии энергии

Частные компании получают больше прав для регулирования температуры в помещениях, в том числе в офисах. Здания и памятники в ночное время больше не должны подсвечиваться. В период с 22 до 16 часов отключается подсветка наружной рекламы за исключением случаев, когда это необходимо для безопасности дорожного движения, например в путепроводах под железной дорогой.