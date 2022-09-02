Еще два человека исключены из списков кандидатов в депутаты Сейма

Кандидаты были исключены из списков, потому что на них распространяется установленное в законе "О выборах в Сейм" ограничение, предусматривающее, что в Сейм не могут баллотироваться или избираться лица, которые были осуждены за намеренное преступление.

Решение комиссии может быть обжаловано в Административном областном суде в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

На выборы в Сейм 14-го созыва было зарегистрировано 19 списков кандидатов, в которых первоначально на 100 мест в парламенте претендовали 1832 кандидата. С сегодняшним решением на депутатские места претендует на три кандидата меньше - 1829. С поданными списками кандидатов, предвыборными программами и новостями о кандидатах избиратели могут ознакомиться на сайте https://sv2022.cvk.

Граждане Латвии, которым на день выборов исполнился 21 год, могут баллотироваться на выборах в Сейм, если на них не распространяются какие-либо ограничения закона "О выборах в Сейм".

После регистрации списки кандидатов уже не могут быть отозваны, а изменения в них может вносить только Центральная избирательная комиссия, путем исключения кандидатов, в отношении которых получены заключения или решения суда о том, что кандидаты не соответствуют требованиям закона "О выборах в Сейм".

Выборы в Сейм пройдут - 1 октября, в субботу, с 7:00 до 20:00.

Также портал RUS TVNET и рубрика "Липину интересно" представляют серию публикаций "Понятные выборы". В первой части этой серии рассматривается, справились ли партии, прошедшие в 13-й Сейм, со своими обещаниями четырехлетней давности. Во второй части - изучали новые программы, которые партии представили потенциальным избирателям.