45-летний мужчина тяжело переживал неудачу в романтических делах и попытался совершить убийство из мести - выследил в Елгаве мать троих детей и заложил взрывчатку около ее машины, сообщает программа Degpunktā.
Убийство из мести: новая информация о покушении с помощью самодельной бомбы
Молодая мать троих детей из Елгавы пережила один из самых тревожных дней в своей жизни в обычный, казалось бы, вторник. Около полудня женщина вышла из дома и пошла к машине. Но злоумышленник уже поработал над ее автомобилем.
Женщина рассказала, что заметила, что к заднему диску автомобиля привязана капроновая нить. Она попробовала ее оторвать, но в итоге прожгла зажигалкой. Проверив, к чему подсоединена нить на другом конце, женщина обнаружила в мусорном контейнере бутылку с обрывком нити и банку, которая была заклеена изолентой и наполовину заполнена жидкостью. Поэтому она пришла к выводу, что кто-то пытался сделать самодельную бомбу.
Взрыв, скорее всего, произошел бы, если бы потянули за веревку, но женщина успела вовремя распознать импровизированный механизм. В тот момент она не могла вспомнить ни одного человека, которого знала и который был бы настолько агрессивен, чтобы угрожать ее жизни. Неизвестно, насколько серьезным был бы взрыв, если бы план незнакомца удался.
Женщина вызвала полицию. Учитывая опасность крупного взрыва, прибыла и группа антитеррористического подразделения "Омега". Соседей эвакуировали, пока угроза не миновала.
Саперы обезвредил самодельную взрывчатку и подготовил ее к дальнейшей транспортировке. Полиция передала предмет экспертам, которые определят потенциальную опасность оружия, что будет иметь важное значение для расследования, поскольку поможет оценить степень угрозы.
В тот же день незадолго до полуночи по подозрению в этом преступлении полиция задержала мужчину 1977 года рождения, который не отрицал своей вины в изготовлении взрывоопасного предмета.
В его доме был произведен обыск и обнаружен предмет, похожий на огнестрельное оружие.
Возбужден уголовный процесс.
Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке
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