Убийство из мести: новая информация о покушении с помощью самодельной бомбы

Молодая мать троих детей из Елгавы пережила один из самых тревожных дней в своей жизни в обычный, казалось бы, вторник. Около полудня женщина вышла из дома и пошла к машине. Но злоумышленник уже поработал над ее автомобилем.

Женщина рассказала, что заметила, что к заднему диску автомобиля привязана капроновая нить. Она попробовала ее оторвать, но в итоге прожгла зажигалкой. Проверив, к чему подсоединена нить на другом конце, женщина обнаружила в мусорном контейнере бутылку с обрывком нити и банку, которая была заклеена изолентой и наполовину заполнена жидкостью. Поэтому она пришла к выводу, что кто-то пытался сделать самодельную бомбу.

Взрыв, скорее всего, произошел бы, если бы потянули за веревку, но женщина успела вовремя распознать импровизированный механизм. В тот момент она не могла вспомнить ни одного человека, которого знала и который был бы настолько агрессивен, чтобы угрожать ее жизни. Неизвестно, насколько серьезным был бы взрыв, если бы план незнакомца удался.

Женщина вызвала полицию. Учитывая опасность крупного взрыва, прибыла и группа антитеррористического подразделения "Омега". Соседей эвакуировали, пока угроза не миновала.

Саперы обезвредил самодельную взрывчатку и подготовил ее к дальнейшей транспортировке. Полиция передала предмет экспертам, которые определят потенциальную опасность оружия, что будет иметь важное значение для расследования, поскольку поможет оценить степень угрозы.

В тот же день незадолго до полуночи по подозрению в этом преступлении полиция задержала мужчину 1977 года рождения, который не отрицал своей вины в изготовлении взрывоопасного предмета.

В его доме был произведен обыск и обнаружен предмет, похожий на огнестрельное оружие.

Возбужден уголовный процесс.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке