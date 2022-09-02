Тату с горгоной Медузой стало печальным трендом в соцсетях. Что оно означает?

Суть тренда

В TikTok завирусились видео с татуировками с наиболее известной из трех сестер-горгон - Медузой. На видео девушки обычно показывают изображение или тату с горгоной Медузой, а в ответ пользователи им сочувствуют.

Что означает тату с горгоной Медузой?

Горгона Медуза - монстр с убийственным взглядом из древнегреческой мифологии, победить которого оказалось под силу только Персею. Однако у нее есть трагическая предыстория. Посейдон положил глаз на Медузу, которая славилась своей красотой и невинностью. Он превратился в птицу и насильно овладел девушкой прямо в храме Афины, пришедшей в ярость от такого вероломства. Богиня превратила Медузу и ее сестер в монстров со змеями вместо волос, чей взгляд превращает человека в камень.

Есть ещё вторая версия,что Горгона после изнасилования сама пришла к Афине что б та ее изменила и на неё больше никто не смог взглянуть.Поэтому если на нее смотреть то можно превратиться в камень — sima (@lubiimenyasilno) August 28, 2022

Однако среди пользователей популярна версия, что озлобленная и жаждущая мести Медуза сама попросила Афину о "даре", чтобы больше никто не мог даже посмотреть на нее.

Публикуя видео и снимки с тату с горгоной Медузой, девушки как бы признаются, что столкнулись с насильственными действиями и харассментом. Также образ горгоны ассоциируется с сильной женщиной, которая ожесточилась и стала защищать себя, пишет Medialeaks.