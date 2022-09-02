Пт, 2.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Тату с горгоной Медузой стало печальным трендом в соцсетях. Что оно означает?

rus.tvnet.lv
Тату с горгоной Медузой стало печальным трендом в соцсетях. Что оно означает?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: TikTok

В соцсетях девушки показывают тату с горгоной Медузой и рассказывают о пережитом травматическом опыте, рассказывает Medialeaks.

Суть тренда

В TikTok завирусились видео с татуировками с наиболее известной из трех сестер-горгон - Медузой. На видео девушки обычно показывают изображение или тату с горгоной Медузой, а в ответ пользователи им сочувствуют.

@izzywibble TW #medusatattoo #sa #victims ♬ everything I wanted - 🎧
@rosieclaired_ #fyp #foryoupage #medusatattoo #foryou #survivor ♬ everything I wanted - 🎧
@annalloth #медузагоргона #медузатату #fyr #peк #foryou #топ #wlw #хочуврек #рекомендации #феминистка #праваженщин ♬ everything I wanted - 🎧
@_elyami__ #медузагоргона #медузатату #медузагоргона #тренд #насилиюстоп #женскоенастроение ♬ everything I wanted - 🎧

Что означает тату с горгоной Медузой?

Горгона Медуза - монстр с убийственным взглядом из древнегреческой мифологии, победить которого оказалось под силу только Персею. Однако у нее есть трагическая предыстория. Посейдон положил глаз на Медузу, которая славилась своей красотой и невинностью. Он превратился в птицу и насильно овладел девушкой прямо в храме Афины, пришедшей в ярость от такого вероломства. Богиня превратила Медузу и ее сестер в монстров со змеями вместо волос, чей взгляд превращает человека в камень.

Однако среди пользователей популярна версия, что озлобленная и жаждущая мести Медуза сама попросила Афину о "даре", чтобы больше никто не мог даже посмотреть на нее.

Публикуя видео и снимки с тату с горгоной Медузой, девушки как бы признаются, что столкнулись с насильственными действиями и харассментом. Также образ горгоны ассоциируется с сильной женщиной, которая ожесточилась и стала защищать себя, пишет Medialeaks. 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх