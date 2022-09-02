В связи с халатным отношением АS Liepājas autobusu parks к своим обязательствам Автотранспортная дирекция обобщила все нарушения компании и на следующей неделе примет решение о дальнейших шагах, сообщил агентству LЕТА представитель дирекции Виктор Закис.
Liepājas autobusu parks за два месяца не выполнил 637 рейсов. Грядут последствия
С 1 июля, когда Liepājas autobusu parks начал выполнять пассажирские перевозки в Огрском и Айзкраукльском краях, до 1 сентября не было выполнено 434 рейса, большинство из которых в Огрском крае - 245 рейсов. В Лиепайском крае в этот период не было выполнено 96 рейсов, а на маршрутах в окрестностях Риги - 107 рейсов. Таким образом, в целом предприятие за два месяца не выполнило 637 рейсов.
Как сообщил Закис, Автотранспортная дирекция неоднократно встречалась с руководством Liepājas autobusu parks, чтобы добиться выполнения обязательств, и последняя встреча состоялась 31 августа, когда предприятие подтвердило полную готовность обеспечить перевозки с началом нового учебного года.
Однако, как указал Закис, Автотранспортной дирекции вновь пришлось констатировать, что обещаниям Liepājas autobusu parks нельзя верить и руководство предприятия халатно относится к взятым на себя обязательствам. Такое отношение для дирекции неприемлемо, подчеркнул ее представитель.
Как сообщалось, в четверг депутаты Огрской краевой думы на внеочередном заседании единогласно решили потребовать у Кабинета министров объявления режима чрезвычайной ситуации в крае в связи с критической ситуацией с обеспечением общественного транспорта на его административной территории.
Как заявил председатель думы Эгил Хелманис, ситуация с перевозками в крае плачевна. Самоуправление обращалось в Минсообщения, отвечающее за общественный транспорт, с просьбой навести порядок, но ответа не получено и улучшений нет. Как подчеркнул Хелманис, в настоящее время услуги общественного транспорта в крае не обеспечиваются и люди не могут на него рассчитывать.
"Государство не выполняет свои функции. Если это продолжится, люди перестанут пользоваться общественным транспортом, маршруты будут закрыты", - заявил руководитель краевой думы.
Хелманис пояснил, что решение просить объявления режима чрезвычайной ситуации связано со множеством случаев за последний месяц - в день отменялось почти по 40 рейсов, в результате чего жители края, в том числе 80-летние, не могли добраться до врачей, к которым они записались за несколько недель, люди опаздывали на работу, а дети не могут добраться в школы, при этом в большинстве случаев никакой информации об отмене рейсов на сайте обслуживающего маршруты перевозчика Liepājas autobusu parks нет.
"Мы больше не можем это терпеть, это издевательство над жителями Огрского края, угроза безопасности и даже их жизни", - выразил возмущение Хелманис, добавив, что утром 1 сентября был организован муниципальный транспорт, чтобы дети могли добраться до школы на День знаний.
Как сообщалось, в Огрском крае длительно наблюдаются проблемы с обеспечением автобусных рейсов на маршрутах, обслуживаемых AS Liepājas autobusu parks. Предприятие объясняет трудности с выполнением рейсов нехваткой водителей автобусов. Для обеспечения рейсов временно обслуживание части маршрутов было передано предприятиям Latvijas sabiedriskais autobuss и Nordeka, а Автотранспортная дирекция предупредила Liepājas autobusu parks о возможном расторжении договора об обеспечении перевозок в крае.
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