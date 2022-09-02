Liepājas autobusu parks за два месяца не выполнил 637 рейсов. Грядут последствия

Как заявил председатель думы Эгил Хелманис, ситуация с перевозками в крае плачевна. Самоуправление обращалось в Минсообщения, отвечающее за общественный транспорт, с просьбой навести порядок, но ответа не получено и улучшений нет. Как подчеркнул Хелманис, в настоящее время услуги общественного транспорта в крае не обеспечиваются и люди не могут на него рассчитывать.

"Государство не выполняет свои функции. Если это продолжится, люди перестанут пользоваться общественным транспортом, маршруты будут закрыты", - заявил руководитель краевой думы.

Хелманис пояснил, что решение просить объявления режима чрезвычайной ситуации связано со множеством случаев за последний месяц - в день отменялось почти по 40 рейсов, в результате чего жители края, в том числе 80-летние, не могли добраться до врачей, к которым они записались за несколько недель, люди опаздывали на работу, а дети не могут добраться в школы, при этом в большинстве случаев никакой информации об отмене рейсов на сайте обслуживающего маршруты перевозчика Liepājas autobusu parks нет.

"Мы больше не можем это терпеть, это издевательство над жителями Огрского края, угроза безопасности и даже их жизни", - выразил возмущение Хелманис, добавив, что утром 1 сентября был организован муниципальный транспорт, чтобы дети могли добраться до школы на День знаний.

Как сообщалось, в Огрском крае длительно наблюдаются проблемы с обеспечением автобусных рейсов на маршрутах, обслуживаемых AS Liepājas autobusu parks. Предприятие объясняет трудности с выполнением рейсов нехваткой водителей автобусов. Для обеспечения рейсов временно обслуживание части маршрутов было передано предприятиям Latvijas sabiedriskais autobuss и Nordeka, а Автотранспортная дирекция предупредила Liepājas autobusu parks о возможном расторжении договора об обеспечении перевозок в крае.