Огрская дума требует объявления ЧС в крае из-за проблем с общественным транспортом

Как заявил председатель думы Эгил Хелманис, ситуация плачевна. Только сегодня утром он получил сообщение о том, что на новый маршрут, соединяющий Туркалне, Тинужи и Икшкиле с Огре, автобус не вышел.

Председатель думы напомнил, что самоуправление края обращалось в Минсообщения, отвечающее за общественный транспорт, с просьбой навести порядок, но ответа не получено и улучшений нет. Как подчеркнул Хелманис, в настоящее время услуги общественного транспорта в крае не обеспечиваются и люди не могут на него рассчитывать.

"Государство не выполняет свои функции.

Если это продолжится, люди перестанут пользоваться общественным транспортом, маршруты будут закрыты", - заявил руководитель краевой думы.