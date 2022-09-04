Голубева и Раев о сносе памятника: нужна спокойная дискуссия, и через два года общество будет едино

"Сейчас у нас у всех встречи с избирателями, и у меня был очень интересный разговор именно с русскоязычной женщиной. И вот одна из тех проблем, которую она подняла. Она сказала: "Вот в начале 90-х мы жили в прекрасной квартире, приехали хозяева - и нас выставили. Ай-яй-яй, какие плохие". Я тогда сказал: "А в каком году вы приехали в Латвию? А, в таком-то... Ну, то есть это после 1940 года, естественно. То есть вы приехали в квартиру, из которой кто-то в вагоне для скота отправился в Сибирь. А теперь посмотрите на этот вопрос не только со своей точки зрения, но и с точки зрения этих людей, которых туда выслали.