В третьем эпизоде сезона "Кто вам платит?/Дебаты" депутат Сейма Мария Голубева ("Для развития/За!") и полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС) Игорь Раев ("Объединенный список") подискутировали о том, можно ли создать в Латвии единое общество и как на это повлияет демонтаж памятника в Пардаугаве.
Голубева и Раев о сносе памятника: нужна спокойная дискуссия, и через два года общество будет едино
На вопрос о языке Голубева уверенно заявила, что не видит проблемы в позициях русского языка в Латвии.
"Есть разница между тем, чтобы использовать в общении с госструктурами государственный язык или общаться с клиентами в первую очередь на государственном языке - потому что они имеют право не знать русский - и позицией "откажитесь от своего языка". Это две очень разные вещи.
Никто никому не предлагает ни отказаться от языка, ни перестать читать книги на родном языке или смотреть фильмы на родном языке.
И главное, что и в данный момент наше телевидение предоставляет массу возможностей это делать. То есть, несмотря на то, что закрыли пропагандистские каналы, контента на русском языке больше чем достаточно в Интернете, что мешает? То есть я не совсем понимаю этот концепт - "откажитесь от языка" - где кого заставляют отказаться?" - объяснила свою позицию экс-министр.
Игорь Раев же считает, что основная проблема в диалоге, вернее - в его отсутствии, между государством и жителями.
"Чего у нас не хватало, так это именно позиции государства и общения с этими людьми. Дискуссии о том, в каком государстве они хотят жить, какое государство мы хотим построить и где мы все хотим быть вместе гражданами, которые хотят быть в безопасности, иметь хорошую работу, процветать, растить детей и развиваться. Я думаю, с этой концепцией согласятся все. Теперь вопрос - что мы хотим сделать вместе, чтобы этого достичь?" - сказал он.
По его мнению, важно умение увидеть проблему с другой точки зрения.
"Сейчас у нас у всех встречи с избирателями, и у меня был очень интересный разговор именно с русскоязычной женщиной. И вот одна из тех проблем, которую она подняла. Она сказала: "Вот в начале 90-х мы жили в прекрасной квартире, приехали хозяева - и нас выставили. Ай-яй-яй, какие плохие". Я тогда сказал: "А в каком году вы приехали в Латвию? А, в таком-то... Ну, то есть это после 1940 года, естественно. То есть вы приехали в квартиру, из которой кто-то в вагоне для скота отправился в Сибирь. А теперь посмотрите на этот вопрос не только со своей точки зрения, но и с точки зрения этих людей, которых туда выслали.
И вот когда вы посмотрите на эти вопросы со всех точек зрения, возможно, ваше понимание того, что происходит в этой стране и почему эти процессы происходят так, как они происходят, оно изменится. И вы начнете лучше понимать почему.
Я уверяю, если бы был референдум, нет никакого сомнения, что люди бы проголосовали за снос этого памятника в Пардаугаве. Нужно, чтобы люди лучше понимали другую сторону и понимали, что это наша страна, мы все тут должны жить вместе и работать на благо того, чтобы эта страна развивалась, а не заниматься бесполезными терками на тему исторических вопросов, - уверен Раев.
При этом он считает, что сложно предложить конкретный план того, как научить людей видеть позицию друг друга.
"Нет никакого рецепта. Но вам необходимо начать этот диалог, его поддерживать и убеждать людей. У меня классическая ситуация. Мой дед воевал в стрелковом корпусе. Его брат воевал в 19-й дивизии СС. Это классический вариант всех латышских семей, где один брат был на одной стороне, а другой брат - на другой.
Но они смогли договориться, они смогли решить эту проблему, они больше между собой не враждовали. У них не было конфликта никакого.
Ну, я думаю, что и для нас уже настал тот момент, когда мы действительно можем спокойно дискутировать на эти темы и спокойно договориться по этим вопросам с любым человеком, который хочет жить в этом государстве и быть гражданином и активным членом нашего общества", - заявил Раев.
Голубева не согласилась со своим оппонентом, сказав, что Латвия может использовать опыт других стран.
"Я не сказала бы, что нет рецептов. Они есть. Есть много стран, которые прошли через конфликты. И потом граждане научились друг с другом мирно сосуществовать, уважать и считать равноценными гражданами других. Но, во-первых, это требует времени, такое не происходит мгновенно.
Во-вторых, посмотрите на Украину - вот вам рецепт. Никто не говорил гражданам Харькова или Мариуполя, что они кацапы, они не являются частью украинской нации. В результате они, безусловно, готовы были сражаться и сражались за Украину как часть украинской нации.
Мне кажется, очень важен этот момент. Я никоим образом не хочу сказать, что те люди, которые ходили, особенно сейчас, протестовать к памятнику, что им кто-то что-то сказал и поэтому они туда пошли. Нет, они во многом, возможно, действительно настроены иначе. Но даже с ними можно разговаривать, и их можно убедить. И за редкими исключениями, я думаю, многие из них через два года, может быть, будут думать совсем иначе. Это не означает какую-то инженерию провести в их мозгах. Это означает просто очень осознанно идти к тому, что государство хочет, чтобы они поменяли свою точку зрения на этот вопрос мирным путем. Но мы хотим на это работать", - заявила Голубева.
В конце дискуссии каждый из гостей программы сделал свой прогноз на ближайшие годы - станет ли латвийское общество более сплоченным?
"Я считаю, что надо ждать объединения, но оно не будет сразу. Это не будет простой процесс. Гражданское общество меняется, меняются и мнения и отношение к различным вопросам. Именно поэтому то, что произошло сейчас, не было бы возможно 15 лет назад. 15 лет назад это вызвало бы намного большее волнение. Теперь общество проходит трансформацию, общество меняется, и мы видим однозначное объединение всех граждан Латвии для того, чтобы мы вместе жили в одной безопасной и процветающей стране", - заявил Раев.
Экс-министр внутренних дел также отметила, что при правильной работе общество станет более единым.
"Я думаю, что, безусловно, у нас есть очень большие вызовы. Поляризация общества сейчас реально существует. Мы видим, что очень многие люди испытывают гнев по поводу того, что другая часть общества, как им кажется, настроена враждебно. Я думаю, это отчасти психологический эффект от войны, потому что хочется тот конфликт, который реально существует, ужасный конфликт с чудовищной авторитарной Россией, перенести, каким-то образом в нем участвовать, и поэтому он переносится психологически на ситуацию в Латвии.
Но я верю, что, несмотря на то, что да, у нас есть много рисков для внутренней безопасности и у нас, безусловно, есть люди, которые представляют риск для внутренней безопасности - я не отрицаю их наличие, - но тем не менее в общем и целом латвийское общество достаточно едино.
И я думаю, что при недолгой, но упорной работе мы можем добиться более или менее единого взгляда в обществе на такие моменты, как оккупация, как необходимость бороться за западные ценности, за которые мы сейчас боремся вместе с Украиной, и за то, на какой мы стороне. Мы на стороне Европы, Украины и свободного мира, а не на стороне путинской России. Я думаю, что через два года при правильной политике в Латвии почти не останется людей, которые серьезно думают, что нужно быть на той стороне", - уверена Голубева.
Подробнее смотрите на видео!
Весь эфир - по ссылке ниже:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!