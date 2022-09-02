Премьер: Я понимаю опасения, но в нынешних обстоятельствах забастовка учителей нам не нужна

Премьер подчеркнул, что хорошо понимает опасения педагогов по поводу различных неясностей - какой будет ситуация с зарплатами при новой модели финансирования оплаты труда учителей, как будет происходить переход на новое содержание обучения и т. д.

"Я также понимаю опасения Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA), но знаю также, что министр образования и науки Анита Муйжниеце открыта для дискуссий и хочет найти лучшее решение", - подчеркнул премьер.

Кариньш отметил, что срок созыва 13-го Сейма заканчивается и решения по бюджету предстоит принимать новым парламенту и правительству. По его словам, есть вопросы, по которым действующее правительство могло бы пойти навстречу требованиям LIZDA, но оно не может принимать решения по бюджету на следующий год.

"Я верю, что, если обе стороны захотят, решения возможны. В нынешних обстоятельствах нам забастовка действительно не нужна. Забастовка лишит детей возможностей образования, при этом последние два года уже были достаточно трудными из-за Covid-19", - сказал глава правительства, выразив надежду на понимание со стороны LIZDA.

Как сообщалось, с 19 сентября LIZDA планирует забастовку учителей, которая продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены их требования - соблюдение графика повышения зарплат и сбалансированная рабочая нагрузка.