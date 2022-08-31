Время предвыборной кампании и нынешние геополитические условия - неподходящее время для забастовки учителей, заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце в интервью программе TV3 900 sekundes.
Муйжниеце: сейчас неподходящее время для забастовки учителей
Оценивая начавшиеся переговоры в комиссии по урегулированию забастовки педагогов, Муйжниеце считает, что шаги, предложенные Министерством образования и науки Латвийскому союзу работников образования и науки (LIZDA), являются большими, учитывая существующие возможности и ожидаемую ситуацию в стране. Политик очень хотела бы иметь возможность полностью избежать забастовки, но на данный момент твердо этого сказать нельзя, так как обе стороны должны были бы прийти к компромиссу.
Политик подчеркнула, что последние два года в сфере образования наблюдается достаточно сильный стресс из-за пандемии. Если забастовка состоится, родители все равно будут вынуждены выйти на работу, а не бастующие учителя окажутся в еще более стрессовых условиях.
"Я не думаю, что в этой ситуации, особенно в предвыборное время, это подходящее момент [для забастовки].
Во-вторых, геополитические условия. Соседняя страна постоянно напоминает нам и пытается создать нарратив о Латвии как о несостоявшейся стране, где все плохо. Думаю, они просто этого ждут", - сказала Муйжниеце, выразив надежду, что забастовки удастся избежать.
По словам министра, прогресса в графике повышения заработной платы педагогам нет, потому что "как ответственные политики мы не хотим" оставлять следующему правительству невыполненные дела без фискального покрытия. "Мы испытали это с правительством Мариса Кучинскиса, которое оставило нам график без запланированных средств, мы помним, как это было с предыдущим министром", - сказала министр.
Как сообщалось, на первом заседании комиссии по урегулированию забастовки педагогов спорящие стороны не смогли найти компромисс по вопросу повышения заработной платы педагогов, сообщила агентству LETA глава LIZDA Инга Ванага.
Как отметила Ванага, требование о повышении заработной платы не является новой первоочередной мерой, так как эти вопросы активно обсуждаются уже несколько лет.
Говоря о рабочей нагрузке педагогов, министр, что распределение рабочей нагрузки 60/40, или 60% контактных часов и 40% других обязанностей педагогов, должно быть рекомендовано, а не обязательно. Обязательное установление соотношения 60/40 отрицательно сказалось бы на ряде факторов, например, возникло бы большее количество вакансий учителей.
Кроме того, обе стороны согласны с тем, что воспитатели дошкольных учреждений должны ввести условие о выделении 10% из распределения часов выделить на подготовку уроков.
Однако Муйжниеце указывает, что необходимо обсудить этот вопрос с представителями местного самоуправления, и поэтому на следующей встрече будет подготовлена оценка воздействия возможной нагрузки воспитателей дошкольных учреждений.
Муйжниеце подчеркивает, что было бы неправильно, если бы министерство перед выборами давало обещания, выполнение которых новым правительством не может быть гарантировано.
Кроме того, Министерство образования и науки продолжит переговоры с Министерством финансов чтобы понять, по каким вопросам правительство может пойти на уступки.
RUS TVNET уже сообщал, что запланированная LIZDA забастовка педагогов начнется 19 сентября. Профсоюз ожидает, что планирование забастовки и сама забастовка будут прекращены только после того, как правительство решит удовлетворить два требования, высказанные LIZDA.
Одно из требований – сбалансированная рабочая нагрузка. Профсоюз не согласен с предложением Минобрнауки о балансировке нагрузки до 2028 года.
Dторое требование заключается в том, чтобы обеспечить выполнение правительством действующей нормы Закона об образовании о тарифной сетке педагогов, согласовав ее с принципами расчета заработной платы.
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