Муйжниеце: сейчас неподходящее время для забастовки учителей

Как сообщалось, на первом заседании комиссии по урегулированию забастовки педагогов спорящие стороны не смогли найти компромисс по вопросу повышения заработной платы педагогов, сообщила агентству LETA глава LIZDA Инга Ванага.

Как отметила Ванага, требование о повышении заработной платы не является новой первоочередной мерой, так как эти вопросы активно обсуждаются уже несколько лет.

Говоря о рабочей нагрузке педагогов, министр, что распределение рабочей нагрузки 60/40, или 60% контактных часов и 40% других обязанностей педагогов, должно быть рекомендовано, а не обязательно. Обязательное установление соотношения 60/40 отрицательно сказалось бы на ряде факторов, например, возникло бы большее количество вакансий учителей.

Кроме того, обе стороны согласны с тем, что воспитатели дошкольных учреждений должны ввести условие о выделении 10% из распределения часов выделить на подготовку уроков.

Однако Муйжниеце указывает, что необходимо обсудить этот вопрос с представителями местного самоуправления, и поэтому на следующей встрече будет подготовлена ​​оценка воздействия возможной нагрузки воспитателей дошкольных учреждений.

Муйжниеце подчеркивает, что было бы неправильно, если бы министерство перед выборами давало обещания, выполнение которых новым правительством не может быть гарантировано.

Кроме того, Министерство образования и науки продолжит переговоры с Министерством финансов чтобы понять, по каким вопросам правительство может пойти на уступки.

RUS TVNET уже сообщал, что запланированная LIZDA забастовка педагогов начнется 19 сентября. Профсоюз ожидает, что планирование забастовки и сама забастовка будут прекращены только после того, как правительство решит удовлетворить два требования, высказанные LIZDA.

Одно из требований – сбалансированная рабочая нагрузка. Профсоюз не согласен с предложением Минобрнауки о балансировке нагрузки до 2028 года.

Dторое требование заключается в том, чтобы обеспечить выполнение правительством действующей нормы Закона об образовании о тарифной сетке педагогов, согласовав ее с принципами расчета заработной платы.