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Журналист и режиссер TVNET Янис Вингрис получил награду LŽA за "Серию репортажей из Украины"

rus.tvnet.lv
Журналист и режиссер TVNET Янис Вингрис получил награду LŽA за "Серию репортажей из Украины"
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Фото: TVNET

Вечером в пятницу, 2 сентября, в Риге были вручены ежегодные награды за достижения в журналистике в 2022 году. Мы гордимся нашим журналистом, который получил награду Izcilības balva 2022.

Янис Вингрис
Янис Вингрис Фото: TVNET

Главный приз в номинации "Репортаж из украинской зоны боевых действий" получил журналист режиссер новостного портала TVNET GRUPA Янис Вингрис за "Серию репортажей из Украины".

Награждение Izcilības balva происходило при сотрудничестве с посольством Нидерландов в Латвии, Baltijas Mediju izcilības centrs и информационного агентства LETA.

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