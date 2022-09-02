Страны G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть

"Сегодня мы подтверждаем наше совместное политическое намерение доработать и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру - предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене, равной или ниже уровня, определенного широкой коалицией стран, придерживающихся этого ценового потолка и реализующих его", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

По словам министров, ограничение цен направлено на то, чтобы сократить нефтяные доходы России и ослабить ее способность "финансировать свою агрессивную войну" против Украины, ограничивая при этом влияние войны на мировые цены на энергоносители, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода. Первоначальный ценовой предел будет установлен "на уровне, основанном на ряде технических параметров", и будет согласован всей коалицией, отмечается в заявлении. Затем его могут пересмотреть по мере необходимости.

Главы финансовых ведомств стран G7 также призвали государства, которые являются экспортерами нефти, наращивать добычу, чтобы снизить волатильность на рынке энергоресурсов.

Еврокомиссия призвала ввести "потолок цен" на газ из России

"Я твердо верю, что сейчас самое время для ограничения цен на российский трубопроводный газ в Европу", - заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Европейские газохранилища заполнены на 80 процентов.

Газохранилища в Европе заполнены в среднем на 80 процентов, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в пятницу, 2 сентября. Закачка происходит с опережением плана. "Мы ожидали этого лишь через два месяца", - объяснила она.