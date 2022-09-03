Андрей Макаревич, Катерина Гордеева и Михаил Шац объявлены "иноагентами"

В список физлиц-"иноагентов" включены шесть человек: украинский журналист Дмитрий Гордон, ведущая Катерина Гордеева, соратник Алексея Навального Иван Жданов, бизнесмен и благотворитель Борис Зимин, музыкант Андрей Макаревич и екатеринбургский политолог Федор Крашенинников. Минюст всех их связал с Украиной, утверждая тем самым, что это источник финансовой или "организационно-методической" помощи (так указано в законе). В качестве второго необходимого основания для включения в реестр указано "осуществление политической деятельности".

В список СМИ-"иноагентов" добавлены также шесть человек: блогер Кирилл Федоров, главный редактор "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов, журналист Сергей Лойко, публицист Сергей Медведев, бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина, а также юморист и популярный в прошлом телеведущий Михаил Шац. Бывшую супругу Шаца Татьяну Лазареву, выступавшую с ним дуэтом в сатирических шоу, российский минюст включил в список физлиц-"иноагентов" 22 июля этого года. Причины при обновлении этого реестра министерство не указывает.