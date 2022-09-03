"Газпром" пока не возобновит поставки газа по "Северному потоку"

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - говорится в сообщении российского газового монополиста. В нем также указывается, что регламентные работы на газоперекачивающем агрегате Trent 60 проводились совместно с представителями немецкой компании Siemens, которые также подписали акт обнаружения утечки масла.

Поставки газа из России в Германию по трубопроводу "Северный поток" были полностью приостановлены утром 31 августа. Ранее "Газпром" предупреждал, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Между тем глава Федерального агентства Германии по сетям Клаус Мюллер (Klaus Müller) выразил сомнение по поводу причины остановки поставок.