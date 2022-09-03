Молодой латвиец получил 15 лет тюрьмы за поджог бездомного

ВС признал, что доводы, изложенные в кассационной жалобе, связаны с иным мнением об оценке полученных по делу доказательств и направлены на то, чтобы добиться отмены решения суда апелляционной инстанции не по юридическим, а по фактическим основаниям. Таким образом, может быть установлено указанное в части первой статьи 573.1 Уголовно-процессуального закона основание для отказа в возбуждении кассационного производства.

Вместе с решением суда вступает в силу решение Рижского окружного суда от 4 апреля этого года, которым оставлено без изменения решение Рижского городского суда о признании обвиняемого виновным в предъявленном ему обвинении о покушении на убийство, совершенном группой лиц.

Обвиняемый был приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет и испытательному надзору на три года. С ответчика для потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 15 000 евро.

В своем решении Суд указывает - оставляя приговор без изменений, суд апелляционной инстанции признал, что суд первой инстанции детально оценил полученные по делу доказательства в соответствии с требованиями Уголовного кодекса. Суд апелляционной инстанции признал, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в группе с лицом, уголовное производство в отношении которого выделено в отдельное дело, совершил покушение на убийство с прямым умыслом. Суд установил, что обвиняемый совершил преднамеренное, активное и сознательное действие - поджог облитого бензином человека, - зная, что в результате его действий может наступить смерть потерпевшего, и желая этого. При оценке умысла обвиняемого суд учел способ совершения преступления, то есть поджог потерпевшего с применением легковоспламеняющегося химического вещества, вызвавший на теле потерпевшего обширные ожоги, опасные для жизни.

Апелляционный суд также установил, что имело место оконченное покушение на убийство, поскольку обвиняемый сделал все, что намеревался, для завершения преступления, но смерть потерпевшего не наступила по причинам, не зависящим от обвиняемого. Пострадавшему удалось потушить пламя на своем теле, также ему была оказана помощь.