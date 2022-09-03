Турция может выступить посредником в кризисе вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), захваченной российской армией, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган президенту России Владимиру Путину.
Эрдоган предложил Путину посредничество в ситуации вокруг Запорожской АЭС
"Президент Эрдоган заявил, что Турция может играть посредническую роль в отношении Запорожской АЭС, как это было в случае с зерновой сделкой" – заявили в администрации турецкого лидера.
О том, как именно могут проходить переговоры о ситуации вокруг Запорожской АЭС, офис президента Турции не говорит. Однако уточняет, что Путин и Эрдоган договорились продолжить общение в узбекском Самарканде, где 15-16 сентября будет проходить саммит Шанхайской организации сотрудничества.
В прошлом месяце Эрдоган предупредил об угрозе ядерной катастрофы, когда посетил Львов, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы обеспокоены. Мы не хотим еще одного Чернобыля", - сказал турецкий лидер.
В четверг, 1 сентября, на Запорожскую АЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Российские войска, вторгшиеся в Украину в феврале, в марте захватили Запорожскую АЭС, но на станции до сих пор работают украинские сотрудники украинской атомной энергетической компании "Энергоатом".
Украина обвиняет Россию в том, что она превратила АЭС в военную базу и использует ее как прикрытие для атак. В последние недели АЭС часто подвергалась обстрелам, что вызывает опасения ядерной аварии.
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