Эрдоган предложил Путину посредничество в ситуации вокруг Запорожской АЭС

"Президент Эрдоган заявил, что Турция может играть посредническую роль в отношении Запорожской АЭС, как это было в случае с зерновой сделкой" – заявили в администрации турецкого лидера.

О том, как именно могут проходить переговоры о ситуации вокруг Запорожской АЭС, офис президента Турции не говорит. Однако уточняет, что Путин и Эрдоган договорились продолжить общение в узбекском Самарканде, где 15-16 сентября будет проходить саммит Шанхайской организации сотрудничества.

В прошлом месяце Эрдоган предупредил об угрозе ядерной катастрофы, когда посетил Львов, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы обеспокоены. Мы не хотим еще одного Чернобыля", - сказал турецкий лидер.

В четверг, 1 сентября, на Запорожскую АЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Российские войска, вторгшиеся в Украину в феврале, в марте захватили Запорожскую АЭС, но на станции до сих пор работают украинские сотрудники украинской атомной энергетической компании "Энергоатом".

Украина обвиняет Россию в том, что она превратила АЭС в военную базу и использует ее как прикрытие для атак. В последние недели АЭС часто подвергалась обстрелам, что вызывает опасения ядерной аварии.