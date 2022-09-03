Любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении на нее волка. Трагедия разыгралась буквально в ста метрах от семейного дома чиновника, сообщает Der Spiegel.
Волк растерзал пони президента Еврокомиссии
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен оплакивает одну из своих пони после предполагаемого нападения волка. "Эта новость глубоко встревожила всю семью", - говорится в заявлении фон дер Ляйен по поводу нападения. Растерзанный пони находился на пастбище вместе с другим пони, которые не пострадали от нападения волка.
Министерство окружающей среды Нижней Саксонии подтвердило, что в пятницу вечером, 2 сентября, в Бургдорфе зафиксировано нападение волка.
Согласно последним данным Министерства окружающей среды, в Нижней Саксонии живут 39 волчьих стай и четыре волка-одиночки. Это соответствует примерно 350 волкам. Недавно даже в Ганновере было зафиксировано несколько встреч с волками.
Урсула фон дер Ляйен - страстный любитель лошадей. С раннего возраста она представляла лошадей на аукционах в Северной Германии. В 2007 году она участвовала в Международном фестивале верховой езды в Вердене, а в 2015 году участвовала в открытии чемпионата Европы по конному спорту в Аахене.
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