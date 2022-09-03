Волк растерзал пони президента Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен оплакивает одну из своих пони после предполагаемого нападения волка. "Эта новость глубоко встревожила всю семью", - говорится в заявлении фон дер Ляйен по поводу нападения. Растерзанный пони находился на пастбище вместе с другим пони, которые не пострадали от нападения волка.

Министерство окружающей среды Нижней Саксонии подтвердило, что в пятницу вечером, 2 сентября, в Бургдорфе зафиксировано нападение волка.

Согласно последним данным Министерства окружающей среды, в Нижней Саксонии живут 39 волчьих стай и четыре волка-одиночки. Это соответствует примерно 350 волкам. Недавно даже в Ганновере было зафиксировано несколько встреч с волками.

Урсула фон дер Ляйен - страстный любитель лошадей. С раннего возраста она представляла лошадей на аукционах в Северной Германии. В 2007 году она участвовала в Международном фестивале верховой езды в Вердене, а в 2015 году участвовала в открытии чемпионата Европы по конному спорту в Аахене.