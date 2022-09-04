В Москве 3 сентября простились с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Попрощаться с Горбачевым пришла в том числе и Алла Пугачева. 4 сентября звезда сделала трогательную публикацию в Instagram.
Видео ⟩ Пугачева о смерти Горбачева: "Давно я так не рыдала"
"Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей Зла" для всего мира, и исчез страх за будущее своих детей. И Главное - Горбачев отвергал насилие, как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества", - написала Алла Пугачева.
Алла Борисовна заметила, что куда-то пропало человеколюбие и благородство.
"Пропало умение идти на компромисс. Если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь еще не поздно", - подытожила Примадонна.
Напомним, в Москве в Колонном зале Дома Союзов в субботу, 3 сентября, простились с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.
Попрощаться с Горбачевым в числе других пришли певица Алла Пугачева и бывший президент России Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, пишет РБК. Также среди пришедших были замечены Григорий Явлинский и главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.
Владимира Путина на церемонии не было, он попрощался с Горбачевым отдельно.
Галерея: прощание с Михаилом Горбачевым
Ранее Алла Пугачева вернулась в Москву. В этом году Лиза и Гарри пошли в третий класс. Примадонна также выложила в своем Instagram-аккаунте коллаж с фото Максима Галкина и пропагандистского журналиста Владимира Соловьева.
"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", - подписала она публикацию.
Ранее - в конце августа - Пугачева призналась в беседе с журналистами, что вернулась на родину, чтобы "порядок наводить - в моей голове, в вашей голове".
Последние месяцы семья провела сначала в Израиле, а потом в Латвии. Еще в начале этой недели Алла Борисовна посетила премьеру фильма "Жена Чайковского" в Риге.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми последние месяцы находились в Латвии. Периодически они делились с подписчиками своими фотографиями и видео, сделанными во время прогулок по Юрмале. Ранее звезды побывали на концерте Интарса Бусулиса и погостили у Лаймы Вайкуле, а также посетили маэстро Раймонда Паулса.
Паулс рассказал о встрече в его доме в Балтэзерсе изданию Kas Jauns. "Им здесь очень понравилось, они не скрывали своего восторга от того, как у меня здесь красиво", - отметил Маэстро.
Он добавил, что в последний раз Примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.
В августе Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии и других странах Европы. Артист периодически выкладывает видео, где его овациями встречают зрители.
Юморист в своих социальных сетях регулярно публикует антивоенные высказывания. Он также публично заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.
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