Вике-Фрейберга: "Путинская Россия - позор для всего русского народа"

Оценивая события у советского памятника в Пардаугаве во время его демонтажа и отсутствие протестов, Вайра Вике-Фрейберга считает, что "такая Россия, которой сейчас руководит Владимир Путин, с какой аргументацией она вторглась в Украину и как ведет себя там - позор для всего русского народа".

Экс-президент признается, что не верила, что Россия действительно нападет на Украину. "Независимо от того, есть ли у этого соседа идея напасть на нас или на кого-то еще - скорее, он поставит в "очередь" перед нами другие бедные страны. Но мы не можем быть уверены, что в этой очереди нас совсем нет.

Во-первых, на нас не нападут, потому что сейчас они заняты в Украине. Бедные украинцы несут весь этот груз на своих плечах.

И Россия очень занята этой небольшой прогулкой, как они изначально это планировали", - признается Вике-Фрейберга.

Экс-президент подчеркивает, что Латвия должна быть готова, должна усилить свои возможности, видя агрессивность со стороны такого близкого соседа.

Экс-президент считает, что впереди очень сложные условия. "Будет тяжелая осень и тяжелая зима.

Думаю, она будет трудна для тех, у кого есть принципы. Я очень боюсь, что для западного мира это станет испытанием.

Можем ли мы верить в какую-то справедливость, честность, законность, международное право, нерушимость границ, право народов на существование и возможность быть независимыми и решать свою судьбу вместо того, чтобы подчиняться прихоти соседа? Ведь Россия как сосед хочет чувствовать себя больше и могущественнее", - указала экс-президент.