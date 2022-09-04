Подготовленные Министерством обороны изменения в Уголовном законе предусматривают, что за уклонение от призыва на обязательную службу, если это уклонение длилось более десяти дней, может быть применено лишение свободы до трех месяцев. За уклонение от призыва VAD, причиняя себе телесные повреждения или симулируя болезнь, подделывая документы или иным образом вводя службы в заблуждение, могут применить лишение свободы до трех лет.

За оставлении места службы в целях уклонения от VAD, а также о неявке с этой же целью в случае назначения или перевода на службу, неявка из командировки или отпуска может быть также применено наказание путем лишения свободы до трех лет.

По мнению Министерства обороны, другие виды наказания, например, штрафы или принудительные работы, не будут достаточно эффективным наказанием, чтобы превентивно удержать от уклонения от VAD.