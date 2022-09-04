В отличие от Министерства обороны Министерство юстиции призывает установить более мягкое наказание за уклонение от обязательной военной службы (ОВС).
Минюст призывает к более мягкому наказанию за уклонение от военной службы
Подготовленные Министерством обороны изменения в Уголовном законе предусматривают, что за уклонение от призыва на обязательную службу, если это уклонение длилось более десяти дней, может быть применено лишение свободы до трех месяцев. За уклонение от призыва VAD, причиняя себе телесные повреждения или симулируя болезнь, подделывая документы или иным образом вводя службы в заблуждение, могут применить лишение свободы до трех лет.
За оставлении места службы в целях уклонения от VAD, а также о неявке с этой же целью в случае назначения или перевода на службу, неявка из командировки или отпуска может быть также применено наказание путем лишения свободы до трех лет.
По мнению Министерства обороны, другие виды наказания, например, штрафы или принудительные работы, не будут достаточно эффективным наказанием, чтобы превентивно удержать от уклонения от VAD.
Министерство юстиции возражает против предложенной в проекте нормы, предусматривающей, что за уклонение от обязательного призыва на службу, если это уклонение длилось более десяти дней, может быть применено лишение свободы до трех месяцев.
В представлении Министерства юстиции, несоразмерно устанавливать уголовную ответственность за формальное уклонение от призыва на службу.
Такое деяние не является настолько опасным и вредным для того, чтобы лицо подверглось уголовной ответственности, в отличие от предусмотренного проектом деяния, связанного с нанесением телесных повреждений себе или симуляции болезни, подделки документов или введения в заблуждение иным образом.
"Если за первоначальное уклонение от призыва предусмотрена административная ответственность, то чем оно становится более опасной через 10 дней, чтобы за него предусмотреть уголовную ответственность", - риторически указал Минюст.
Кроме того, Минюст предложил включить в Уголовный закон более легкие виды наказания за уклонение от призыва на службу, причиняя себе телесные повреждения или симулируя болезнь, подделывая документы или вводя в заблуждение иным образом.
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