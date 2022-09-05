"Hasta la vista, baby". Чем теперь займется Борис Джонсон?

Камбэк

Свое последнее выступление на еженедельных "вопросах премьер-министру" в Палате общин Борис Джонсон закончил словами "hasta la vista, baby". Более прозрачно намекнуть на свои планы в политике он мог, разве что сказав другую фразу-мем из того же "Терминатора": "I'll be back" ("я вернусь").

Сможет ли он и на самом деле вернуться - в качестве премьера или хотя бы в роли лидера оппозиции, в том случае, если консерваторы проиграют следующие выборы?

Профессор Тим Бейл, автор книги об истории Консервативной партии, считает, что возвращение Джонсона исключать нельзя, но для этого тори должны оказаться совсем уж в отчаянном положении.

"Я бы начал переживать за будущее Консервативной партии, если бы она позвала назад Бориса Джонсона", - говорит Бейл.

Соратник Джонсона Джейкоб Риз-Могг недавно вспоминал, что возвращений политика-тори после ухода с поста лидера партии и премьера не случалось со времен Уильяма Глэдстона. Тот возвращался в кресло премьера после перерывов три раза, но это было во второй половине XIX века.

Однако биограф Джонсона Эндрю Гимсон считает, что исторические параллели и прецеденты тут не важны.

"Как бы он ни поступил, культ Бориса Джонсона останется. И премьер-министрами во второй или третий раз, после перерыва, становились многие", - говорит Гимсон.

Фото: Getty Images

Все сразу и побольше

Борис Джонсон так давно и целенаправленно старался выглядеть человеком, который отринул старые правила в политике, что теперь трудно представить, что он после отставки просто пойдет по какому-нибудь из проторенных предшественниками, стандартных путей.

"Он никогда не был человеком типа "либо-либо", он всегда был человеком типа "и рыбку съесть", - рассуждает Гимсон. - Чем бы он ни занялся после отставки, я думаю, он будет очень занятым человеком. Он не выносит бездеятельности".