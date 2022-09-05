Вечером в воскресенье, 4 сентября, в 21:35 во время патрулирования в Межапарке сотрудники муниципальной полиции Риги заметили пару, возможно, в алкогольном опьянении, едущую на одном электросамокате Bolt. Включив световые и звуковые сигналы, полицейские остановили электросамокат.
По Межапарку ездила выпившая пара на одном электросамокате: вмешалась полиция
Во время разговора с полицией остановленные лица признали, что знали о запрете на перемещение на одном электросамокате вдвоем.
От женщины-водителя электросамоката ощущался запах алкоголя. Женщина не отрицала, что они употребляли алкоголь, но заявила, что совcем немного - 200 граммов.
На место события прибыл экипаж Государственной полиции, чтобы провести проверку концентрации алкоголя в выдохе - алкометр показал у водителя электросамоката 1,19 промилле.
За управление электросамокатом, если концентрация алкоголя в выдохе превышает 1 промилле, но не превышает 1,5 промилле, применяется денежный штраф в размере 120 евро.
Муниципальная полиция Риги напоминает, что правила дорожного движения запрещают управлять электросамокатом, если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 0,5 промилле. Кроме того, водителю электросамоката запрещено перевозить пассажиров.
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