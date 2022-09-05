По Межапарку ездила выпившая пара на одном электросамокате: вмешалась полиция

Во время разговора с полицией остановленные лица признали, что знали о запрете на перемещение на одном электросамокате вдвоем.

От женщины-водителя электросамоката ощущался запах алкоголя. Женщина не отрицала, что они употребляли алкоголь, но заявила, что совcем немного - 200 граммов.

На место события прибыл экипаж Государственной полиции, чтобы провести проверку концентрации алкоголя в выдохе - алкометр показал у водителя электросамоката 1,19 промилле.

За управление электросамокатом, если концентрация алкоголя в выдохе превышает 1 промилле, но не превышает 1,5 промилле, применяется денежный штраф в размере 120 евро.

Муниципальная полиция Риги напоминает, что правила дорожного движения запрещают управлять электросамокатом, если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 0,5 промилле. Кроме того, водителю электросамоката запрещено перевозить пассажиров.