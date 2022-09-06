"У них, как и у людей, бывают хорошие или плохие дни", - Вероника, которая руководит конным манежем в Межциемсе

Она с детства любит лошадей и уже пять лет руководит конным манежем в Межциемсе. Вероника говорит, что лошади — отличные компаньоны — они способны понять настроение человека, даже читать мысли, умеют жалеть и поддерживать.

Лошади научили Веронику терпению, находить компромисс, не сдаваться, как бы тяжело ни было, и уметь наблюдать.

Мы поговорили с Вероникой о том, как устроен её рабочий день и в чём заключается работа с лошадьми. Узнали, что влияет на поведение этих животных, как они взаимодействуют между собой и свойственно ли лошадям такое чувство, как ревность.

А ещё Вероника сказала нам, что заняться верховой ездой никогда не поздно. [🙂] Посмотрите наше видео!

Видео: Евгений Ратков