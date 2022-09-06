У каждой лошади свой особенный характер. Кто-то очень хитёр, кто-то осторожен, кто-то с радостью идёт на контакт, кто-то — неохотно. Но к каждой из них Вероника умеет найти подход, рассказывает "Чайка".
"У них, как и у людей, бывают хорошие или плохие дни", - Вероника, которая руководит конным манежем в Межциемсе
Она с детства любит лошадей и уже пять лет руководит конным манежем в Межциемсе. Вероника говорит, что лошади — отличные компаньоны — они способны понять настроение человека, даже читать мысли, умеют жалеть и поддерживать.
Лошади научили Веронику терпению, находить компромисс, не сдаваться, как бы тяжело ни было, и уметь наблюдать.
Мы поговорили с Вероникой о том, как устроен её рабочий день и в чём заключается работа с лошадьми. Узнали, что влияет на поведение этих животных, как они взаимодействуют между собой и свойственно ли лошадям такое чувство, как ревность.
А ещё Вероника сказала нам, что заняться верховой ездой никогда не поздно. [🙂] Посмотрите наше видео!
Видео: Евгений Ратков
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