Гибкая железная леди. Лиз Трасс стала новым премьер-министром Британии

Трасс старается быть либералом и в мелочах - символичных мелочах.

Она, например, выступает против идеи некоторых коллег по правительству обложить дополнительным налогом и ограничить продажу "нездоровых" - с большим содержанием сахара, соли или жиров - напитков и еды.

"Хватит, правительство не должно предписывать людям, что им есть", - говорит она.

Профессиональная гибкость

Те, кто не поддается напору и обаянию Трасс, задаются вопросом: насколько она искренна, когда говорит о принципах?

"Многие из тех, кто наблюдал ее многие годы, сомневаются, есть ли у нее вообще какие-либо твердые убеждения, или же она просто выступает за то, за что в данный момент удобно выступать", - написал британский обозреватель американской Си-эн-эн.

Мэри Элизабет Трасс (она, как и Александер Борис де Пфеффель Джонсон, предпочитает использовать второе имя, а не первое) - профессиональный политик, и всю свою карьеру демонстрировала гибкость, прагматичность, чутье - в общем, те качества, которые часто описывают другими, обидными словами. "Беспринципность" или "флюгер", например.

При проевропейском премьере Кэмероне Лиз Трасс была за Евросоюз, при брекситере Джонсоне - за выход из Евросоюза. Фото: Reuters

Сейчас избиратели Трасс - члены партии тори, и большинству из них по определению должно нравиться то, что она говорит. Но что она будет говорить, когда и если ей придется вести партию на всеобщие парламентские выборы, где хорошо бы понравиться большинству всего населения, а не только консерваторам?