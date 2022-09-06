Россиянам не дают ВНЖ в Польше, считая "угрозой безопасности"

DW направила в Агентство внутренней безопасности запрос, касающийся отказов в предоставлении ВНЖ в Польше россиянам по причине "угрозы безопасности государства". В полученном нами ответе сказано следующее: "Агентство внутренней безопасности осуществляет деятельность, регламентированную законом о АBW и AW от 24 мая 2002 года, и, в соответствии с действующими правилами, не дает ответов на вопросы, касающиеся проводимой деятельности и решений".

Также мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию представителей польского Хельсинкского фонда по правам человека. "К сожалению, в таких делах документы, на основании которых власти сделали вывод, что данный человек представляет угрозу безопасности, засекречены. Поэтому мы не можем прокомментировать, правомерно ли был выдан данный отказ или нет. Неизвестно также, влекут ли такие действия возложение коллективной ответственности на граждан России", - отмечают правозащитники.

Тем не менее, по их словам, законодательство ЕС предусматривает, что в ситуации, когда установлено, что иностранец представляет угрозу безопасности, он должен быть проинформированы о причинах решения, чтобы иметь возможность обжаловать его и изложить свою позицию по делу.

"Таким образом, на наш взгляд, действия польских властей представляют собой нарушение законодательства ЕС в том смысле, что они не предоставляют гражданам России никакой информации о причинах признания их лицами, представляющими угрозу безопасности", - пояснили представители Хельсинкского фонда по правам человека.

Какова статистика выдачи в Польше ВНЖ гражданам России?

Между тем нельзя утверждать, что отказы в выдаче ВНЖ в Польше гражданам РФ носят массовый характер. В 2022 году россияне подали 8885 заявлений на предоставление им польского ВНЖ, при этом за весь 2021-й - 8103. В текущем году было у них было 1398 отказов, в прошлом - 1371. Причины отказов неизвестны, как и то, какой процент из них - из-за "угрозы безопасности". На начало сентября 2022 года положительный ответ получил 3451 гражданин РФ, за весь 2021-й - 4444.

В тоже время, к примеру, в Поморском воеводстве, которое граничит с Россией, из 656 заявлений от россиян в этом году 325 были одобрены, в 107 случаях был получен отказ в предоставлении ВНЖ. В прошлом году из 701 такого заявления россиян 428 были удовлетворены, 16 заявителям было отказано.

Со своей стороны, создатели чата "Мы не угроза для Польши" отмечают, что в данной статистике не учитываются апелляции, проданные теми, кому отказали в ВНЖ. "Большинство из нас подали апелляцию, по факту отказов может быть намного больше", - подвели итог собеседники DW.