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В Курземе побит рекорд холода для 6 сентября

rus.tvnet.lv/LETA
В Курземе побит рекорд холода для 6 сентября
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Иней на листьях
Иней на листьях Фото: Edijs Pālens/LETA

Во вторник ранним утром в Лиепае, Павилосте, Руцаве и Салдусе температура воздуха опустилась до +1...+3 градусов, таким образом, побит рекорд минимальной температуры для 6 сентября, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Рекорд также может быть побит местами в Видземе, где температура воздуха опустилась до нулевой отметки. Благодаря облачности в Латгале и части Земгале температура была не ниже +5 градусов, а местами на побережье Курземе - +10...+11 градусов.

Максимальная температура воздуха в понедельник составила от +11,5 градуса в Алуксне до +17,3 градуса в Руцаве.

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