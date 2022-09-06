Российский актер Максим Виторган рассказал в интервью Михаилу Шацу и его дочери Соне в их YouTube-проекте "Папа, закрой дверь!" о разводе с Ксенией Собчак, отношениях с детьми и о том, что он думает о войне, пишет Spletnik.ru.
Виторган о разводе с Собчак и войне: "Старики начинают отнимать время у молодых"
Оказалось, что самым сложным в разводе Максима и Ксении было рассказать все сыну Платону: "Сообщать ребенку о разводе - процесс опасный и хрупкий, и с ним нужно быть очень осторожным. Сейчас уже, наверное, он стал понимать, но долгое время он не особо понимал, что мы расстались".
Что касается войны в Украине, то Виторган не считает, что все само рассосется.
"Сейчас снова вернулось то ощущение, когда кажется, что надо пережить это время и потом начнется жизнь. Такая ложная конструкция, она сейчас уже идет. Не надо думать о том, что все рассосется и потом начнется жизнь", - уверен он.
Максим считает, что самое ужасное во всем этом то, что у молодых сейчас "отнимают время": "Когда старики глобально начинают отнимать время у молодых, это просто гуманитарная катастрофа. Это такая штука, которую ни в коем случае нельзя допускать".
Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак расстались в 2019 году после семи лет отношений. После разрыва они сохранили хорошие отношения и вместе воспитывают сына. Максим Виторган ранее был женат три раза. В первый раз он вступил в брак с актрисой Викторией Верберг, от которой у него двое детей, Полина и Даниил. Второй его супругой стала маркетолог Наталья, этот брак продлился год. Ксения сейчас замужем за режиссером Константином Богомоловым.
Видео: интервью с Максимом Виторганом
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