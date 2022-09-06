Виторган о разводе с Собчак и войне: "Старики начинают отнимать время у молодых"

Оказалось, что самым сложным в разводе Максима и Ксении было рассказать все сыну Платону: "Сообщать ребенку о разводе - процесс опасный и хрупкий, и с ним нужно быть очень осторожным. Сейчас уже, наверное, он стал понимать, но долгое время он не особо понимал, что мы расстались".

Что касается войны в Украине, то Виторган не считает, что все само рассосется.

"Сейчас снова вернулось то ощущение, когда кажется, что надо пережить это время и потом начнется жизнь. Такая ложная конструкция, она сейчас уже идет. Не надо думать о том, что все рассосется и потом начнется жизнь", - уверен он.

Максим считает, что самое ужасное во всем этом то, что у молодых сейчас "отнимают время": "Когда старики глобально начинают отнимать время у молодых, это просто гуманитарная катастрофа. Это такая штука, которую ни в коем случае нельзя допускать".

Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак расстались в 2019 году после семи лет отношений. После разрыва они сохранили хорошие отношения и вместе воспитывают сына. Максим Виторган ранее был женат три раза. В первый раз он вступил в брак с актрисой Викторией Верберг, от которой у него двое детей, Полина и Даниил. Второй его супругой стала маркетолог Наталья, этот брак продлился год. Ксения сейчас замужем за режиссером Константином Богомоловым.

Видео: интервью с Максимом Виторганом