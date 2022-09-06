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В сентябре на территории Латвии пройдут военные учения "Серебряная стрела"

rus.tvnet.lv/LETA
В сентябре на территории Латвии пройдут военные учения "Серебряная стрела"
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Военные учения Namejs 2021. Иллюстративное фото
Военные учения Namejs 2021. Иллюстративное фото Фото: Ivars Soikāns/LETA

С 19 по 30 сентября на территории Латвии планируются совместные военные учения "Серебряная стрела" Национальных вооруженных сил (НВС) и подразделений иностранных вооруженных сил.

Это будут учения штаба и подразделений мотострелковой бригады сухопутных войск из цикла национальных учений Namejs, а также тренировка для сертификации боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.

В учениях планируют принять участие подразделения вооруженных сил из США, Великобритании, Германии и Латвии, а также боевая группа расширенного присутствия НАТО.

НВС планируют участвовать в учениях с целью проверки и совершенствования вопросов управления, снабжения, готовности подразделений к развертыванию для выполнения задач национальной обороны, укрепления взаимодействия между подразделениями, а также развития возможностей принимающей страны, обеспечивающей деятельность союзных войск на территории Латвии.

Планируется, что в военных учениях в Латвии примут участие более 500 иностранных военнослужащих. В соответствии с законом решение об участии подразделений латвийской армии в совместных военных учениях на территории Латвии, если в учениях принимают участие более 500 иностранных военнослужащих, во вторник было принято Кабинетом министров.

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