МАГАТЭ призвало немедленно создать вокруг ЗАЭС зону безопасности

Агентство призвало немедленно прекратить обстрелы в окрестностях станции, чтобы избежать каких-либо дальнейших повреждений крупнейшей в Европе АЭС. Кроме того, следует восстановить резервные линии электроснабжения объекта. Ситуация в Украине "беспрецедентная", подчеркивается в отчете МАГАТЭ. Чрезвычайная ситуация на ЗАЭС грозит серьезными последствиями как внутри Украины, так и за ее пределами, указывается далее.

Военные грузовики РФ внутри станции

Участники миссии подтвердили присутствие российских военнослужащих и военной техники в помещениях АЭС. Так, несколько грузовиков во время инспекции находились на первом этаже машинных залов 1-го и 2-го энергоблоков. Кроме того, военная техника была размещена под эстакадой, соединяющей блоки реактора. МАГАТЭ особо выделило необходимость вывести транспортные средства, поскольку их наличие может помешать работе систем безопасности и оборудования.