ReTV: во время перезахоронения советских воинов открылись новые обстоятельства

Процесс эксгумации павших советских воинов в Рудбажи проходил под охраной, а территория была огорожена. Чтобы нельзя было снять крупные планы и детали, съемочной группе был разрешен вход только до последнего ограждения, которое находится более чем в десяти метрах от самой могилы. До сих пор на основании официальных списков, а также имен, написанных на мемориальных досках, было известно, что на кладбище советских воинов, погибших во Второй мировой войне в Рудбажи, покоятся 136 воинов.

Однако эксгумация показала совершенно иную картину. Здесь были найдены останки 78 советских воинов.

Руководитель поискового отряда "Легенда" Талис Эшмитс говорит: "Это надо спросить у людей, которые в те времена документировали эти фамилии".

Среди захороненных воинов также была обнаружена одна винтовка системы Mosin-Nagant, которая использовалась бойцами Красной армии, а также обнаружены взрывоопасные предметы: ручные гранаты и патроны. Таких вещей не должно быть в погребениях, признает Талис Эшмитс. Кроме того, расположение могил оказалось не таким, как было задумано.

Могилы советских воинов в Рудбажи были устроены через несколько лет после войны, когда павших собирали с мест, где происходили бои, в основном из соседнего Никраце. Карлис Макс, живущий всего в нескольких метрах от теперь уже бывшего кладбища, вспоминает, как его одноклассники когда-то рассказывали, как происходило перезахоронение солдат: "Как и в сталинские времена, местные жители были вынуждены идти и собирать непогребенных павших, оставшихся в лесах. Потом на лошадях везли сюда и хоронили. Видимо, алкоголь взял свое, вот они и перемешались. Доза спирта для дезинфекции всеми возможными способами".

Останки солдат будут храниться в костехранилище до перезахоронения на советских солдатских кладбищах в волости Никраце. Памятные доски и памятник работы скульптора Ливии Резевской также перенесут на новое место.

Министерство обороны через Министерство иностранных дел также проинформировало посольство Российской Федерации в Латвии о решении перенести могилы советских воинов из Рудбажи в Никраце.

Видео: Сюжет программы ReTV на латышском языке