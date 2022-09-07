Фото ⟩ В Риге и Рое обнаружены фермы по выращиванию марихуаны. Конфисковано более 100 растений

31 августа отделение полиции Юрмалы начало уголовное дело по факту возможного сбыта и хранения незаконных наркотических веществ. В понедельник, 5 сентября, сотрудники правоохранительных органов в Иманте провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что мужчина 1987 года рождения незаконно продал 51 грамм марихуаны за 350 евро.

Сразу после продажи наркотиков мужчину задержали.

Галерея: В Риге и Рое обнаружены фермы по выращиванию марихуаны

Продолжая работать с задержанным, полиция выяснила его фактическое место жительства в Риге и задекларированное место жительства в Рое.

В ходе процессуальных действий по фактическому месту жительства задержанного в Риге была обнаружена ферма по выращиванию марихуаны. В ходе проверки полиция изъяла около 11 килограммов сушеной марихуаны, 30 саженцев марихуаны, примерный вес которых составляет четыре килограмма, лампы, вентиляторы, таймеры, термометры, весы и вакуумное оборудование.

Также в ходе процессуальных действий по задекларированному месту жительства мужчины в Рое была обнаружена ферма по выращиванию марихуаны. Там в ходе проверки сотрудники полиции обнаружили и изъяли около семи килограммов сушеной марихуаны, 75 саженцев марихуаны, примерный вес которых составляет четыре килограмма, лампы, радиаторы, вентиляторы, воздушные фильтры и форсунки.

Точный вес изъятых веществ будет определен в ходе экспертизы.

До этого случая задержанный мужчина не попадал в поле зрения полиции.

Вопрос о применении к указанному лицу меры пресечения будет решаться в ближайшее время.