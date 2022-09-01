На следующей неделе представят новый электропоезд; его смогут осмотреть все желающие

Презентация состоится в 10:30 на 10-м пути, а после нее с 11:30 до 13:00 осмотреть поезд смогут все желающие.

В презентации примут участие министр сообщения Талис Линкайтс, председатель правления Škoda Vagonka Мартин Беднарц, председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис и член правления ГАО Latvijas dzelzceļš Риналд Плявниекс.

Все заказанные 32 новых электропоезда Pasažieru vilciens получит до конца 2023 года. Каждый состав будет состоять из четырех вагонов. Поезд рассчитан на 436 сидячих и 454 стоячих мест. Длина электропоезда составит 109 метров, он сможет развивать скорость до 160 км в час по сравнению с нынешними 120 км в час.

Затраты на приобретение новых поездов составляют 257,889 млн евро, при этом покупка 23 электропоездов софинансируется ЕС на сумму 114,211 млн евро.