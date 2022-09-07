На последнем заседании в среду, 7 сентября, стороны не смогли найти компромисс по вопросу повышения заработной платы педагогов, поэтому 19 сентября Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) проведет забастовку педагогов, сообщила глава LIZDA Инга Ванага.
Не удалось найти компромисс по зарплате учителям. Забастовка состоится
До 12 сентября LIZDA планирует подать необходимые документы для проведения забастовки, однако Ванага напоминает, что у политиков еще есть возможность предотвратить это. По словам главы LIZDA, процедура забастовки будет остановлена только в том случае, если в правительстве будут приняты решения в поддержку высказанных LIZDA требований.
Кроме того, LIZDA ожидает письменного подтверждения от министра образования и науки Аниты Муйжниеце, которая заявила на заседании в среду, что правительство может решить, что требования, озвученные профсоюзом, должны быть включены в проект бюджета на следующий год.
Ванага отмечает, что дальнейшие переговоры комиссии по урегулированию могут состояться только в присутствии премьер-министра Кришьяниса Кариньша и Министерства финансов, поскольку Муйжниеце не имеет права принимать решения по вопросам, имеющим большое фискальное значение.
Поэтому 19 сентября педагоги, решившиеся на забастовку, не будут выполнять свои трудовые обязанности и не будут находиться на рабочем месте, кроме того, работодателям предлагается не допускать других педагогов к выполнению трудовых обязанностей участников забастовки во время ее проведения.
Уже сообщалось, что одним из требований профсоюза является сбалансированная рабочая нагрузка. Профсоюз не согласен с предложением Минобрнауки (МОН) о балансировке нагрузки до 2028 года. Утверждается, что этот процесс слишком долгий.
Второе требование заключается в том, чтобы обеспечить выполнение правительством действующей нормы Закона об образовании о тарифной сетке педагогов, согласовав ее с принципами расчета заработной платы.
Ванага признала, что профсоюз готов к компромиссам, однако конкретных компромиссных решений, которые были бы для него приемлемы, не назвала.
Например, что касается изменения нагрузки, LIZDA понимает, что сокращение контактных часов не может произойти сразу, в то же время профсоюз не готов согласиться на предложенный вариант провести изменения нагрузки до 2028 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!