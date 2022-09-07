Не удалось найти компромисс по зарплате учителям. Забастовка состоится

До 12 сентября LIZDA планирует подать необходимые документы для проведения забастовки, однако Ванага напоминает, что у политиков еще есть возможность предотвратить это. По словам главы LIZDA, процедура забастовки будет остановлена ​​только в том случае, если в правительстве будут приняты решения в поддержку высказанных LIZDA требований.

Кроме того, LIZDA ожидает письменного подтверждения от министра образования и науки Аниты Муйжниеце, которая заявила на заседании в среду, что правительство может решить, что требования, озвученные профсоюзом, должны быть включены в проект бюджета на следующий год.

Ванага отмечает, что дальнейшие переговоры комиссии по урегулированию могут состояться только в присутствии премьер-министра Кришьяниса Кариньша и Министерства финансов, поскольку Муйжниеце не имеет права принимать решения по вопросам, имеющим большое фискальное значение.

Поэтому 19 сентября педагоги, решившиеся на забастовку, не будут выполнять свои трудовые обязанности и не будут находиться на рабочем месте, кроме того, работодателям предлагается не допускать других педагогов к выполнению трудовых обязанностей участников забастовки во время ее проведения.

Уже сообщалось, что одним из требований профсоюза является сбалансированная рабочая нагрузка. Профсоюз не согласен с предложением Минобрнауки (МОН) о балансировке нагрузки до 2028 года. Утверждается, что этот процесс слишком долгий.

Второе требование заключается в том, чтобы обеспечить выполнение правительством действующей нормы Закона об образовании о тарифной сетке педагогов, согласовав ее с принципами расчета заработной платы.

Ванага признала, что профсоюз готов к компромиссам, однако конкретных компромиссных решений, которые были бы для него приемлемы, не назвала.

Например, что касается изменения нагрузки, LIZDA понимает, что сокращение контактных часов не может произойти сразу, в то же время профсоюз не готов согласиться на предложенный вариант провести изменения нагрузки до 2028 года.