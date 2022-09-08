Украинская армия атакует под Харьковом. Что известно

О массированной атаке ВСУ в направлении Балаклеи стало известно во вторник - как уже не раз бывало во время российско-украинской войны, из неофициальных, но неплохо осведомленных источников. Примечательно, что как проукраинские, так и пророссийские блогеры и пропагандисты, информируя о событиях к юго-востоку от Харькова, в целом не противоречили друг другу.

Расхождения были лишь в оценке глубины и скорости продвижения украинских войск и ситуативной реакции на происходящее - от "нам ***** [конец]" и "никакой паники нет" до "наши танки в Балаклее" и "Изюм наш".

Первые итоги

О ситуации на Харьковском фронте молчат и украинский, и российский генштабы.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович накануне завуалированно говорил о крайне неприятной ситуации, сложившейся у российских войск "в одном городе".

На данный момент вырисовывается такая картина: ВСУ прорвали российскую оборону сразу на нескольких направлениях - с юга, севера и запада от Балаклеи, охватив город полукольцом и взяв под огневой контроль пути отхода на восток.