Apple показала новые смартфоны, часы и наушники: в соцсетях - истерика, радость и непонимание

Генеральный директор Apple Тим Кук выступает на специальном мероприятии Apple. Презентация Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, iPhone 14 и 14 Plus, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

Вчера, 7 сентября, компания Apple представила новые айфоны, часы и беспроводные наушники. Кратко рассказываем, что было показано, а также как на новинки отреагировали пользователи соцсетей.