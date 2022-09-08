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Apple показала новые смартфоны, часы и наушники: в соцсетях - истерика, радость и непонимание

rus.tvnet.lv
Apple показала новые смартфоны, часы и наушники: в соцсетях - истерика, радость и непонимание
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Генеральный директор Apple Тим Кук выступает на специальном мероприятии Apple. Презентация Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, iPhone 14 и 14 Plus, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max
Генеральный директор Apple Тим Кук выступает на специальном мероприятии Apple. Презентация Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, iPhone 14 и 14 Plus, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max Фото: AFP/SCANPIX/Twitter

Вчера, 7 сентября, компания Apple представила новые айфоны, часы и беспроводные наушники. Кратко рассказываем, что было показано, а также как на новинки отреагировали пользователи соцсетей. 

Полная и подробная презентация новых продуктов Apple:

Ниже приведена лишь малая часть описания новинок (подробнее рассказано в видео), большинство моделей поступит в продажу уже во второй половине сентября.

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8
Apple Watch Series 8 Фото: AFP/SCANPIX

Среди новинок:

  • Отслеживание циклов с предсказанием периода овуляции.
  • Отслеживание отклонений в женских циклах и нахождение различных заболеваний на ранних стадиях. Apple обещает, что все данные защищены и будут доступны только девушке.
  • Автоматическое определение признаков ДТП и оповещение службы спасения о случившемся. 
  • 18 часов работы от батареи и новый режим энергосбережения, в котором часы будут работать до 36 часов, при выключении экрана все еще будут считаться шаги.

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra
Apple Watch Ultra Фото: AFP/SCANPIX

Среди нового:

  • Корпус из титана и сапфировое стекло, новые ремешки - также с использованием титана для разных видов спорта.
  • Самый большой дисплей в истории Apple Watch (49 миллиметров).
  • Сирена, которую можно будет услышать на расстоянии до 180 метров.

Все модели стоят около 799 долларов. 

AirPods Pro 2

Среди нового:

  • Персональная настройка бинаурального звука.
  • В два раза меньше шума в режиме шумоподавления.
  • Режим "адаптированной прозрачности", который убирает ненужные шумы, но оставляет такие, как голоса людей и звуки приближающихся автомобилей.

Цена - начиная от 249 долларов. 

iPhone 14 и 14 Plus

iPhone 14
iPhone 14 Фото: EPA/Scanpix

Среди нового:

  • Экраны 6,1 и 6,7 дюйма. Яркость до 1200 нит, поддержка Dolby Vision.
  • Самое длительное время работы за всю историю iPhone.
  • Первая для селфи-сенсора фронтальная камера f/1.9 с автофокусом.
  • В США iPhone 14 не будет иметь слот для SIM-карты.
  • Сенсоры движения, которые будут автоматически оповещать о ДТП.
  • Спутниковое SOS-оповещение - без Wi-Fi и интернета. 

iPhone 14 - от 799 долларов, 14 Plus - от 899 долларов. 

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Фото: AFP/SCANPIX

Среди нового:

  • Новый вырез экрана - элемент интерфейса, появился новый цвет - темно-лиловый. 
  • Экраны 6,1 и 6,7 дюйма. 1600 нит яркости с пиком в 2000 нит (рекорд для смартфона).
  • Рамки - еще тоньше. 

14 Pro - от 999 долларов, Pro Max - от 1099 долларов.

Реакции соцсетей

"Я после того, как продал свою почку, чтобы купить новый ipad air":

Я: "Я хочу iPhone 14 pro, Airpods pro 2, Watch series 8".

Также я:

На картинке: выберите способ оплаты

"Как я вижу новый iPhone":

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