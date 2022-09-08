Вчера, 7 сентября, компания Apple представила новые айфоны, часы и беспроводные наушники. Кратко рассказываем, что было показано, а также как на новинки отреагировали пользователи соцсетей.
Apple показала новые смартфоны, часы и наушники: в соцсетях - истерика, радость и непонимание
Полная и подробная презентация новых продуктов Apple:
Ниже приведена лишь малая часть описания новинок (подробнее рассказано в видео), большинство моделей поступит в продажу уже во второй половине сентября.
Apple Watch Series 8
Среди новинок:
- Отслеживание циклов с предсказанием периода овуляции.
- Отслеживание отклонений в женских циклах и нахождение различных заболеваний на ранних стадиях. Apple обещает, что все данные защищены и будут доступны только девушке.
- Автоматическое определение признаков ДТП и оповещение службы спасения о случившемся.
- 18 часов работы от батареи и новый режим энергосбережения, в котором часы будут работать до 36 часов, при выключении экрана все еще будут считаться шаги.
Apple Watch Ultra
Среди нового:
- Корпус из титана и сапфировое стекло, новые ремешки - также с использованием титана для разных видов спорта.
- Самый большой дисплей в истории Apple Watch (49 миллиметров).
- Сирена, которую можно будет услышать на расстоянии до 180 метров.
Все модели стоят около 799 долларов.
AirPods Pro 2
Среди нового:
- Персональная настройка бинаурального звука.
- В два раза меньше шума в режиме шумоподавления.
- Режим "адаптированной прозрачности", который убирает ненужные шумы, но оставляет такие, как голоса людей и звуки приближающихся автомобилей.
Цена - начиная от 249 долларов.
iPhone 14 и 14 Plus
Среди нового:
- Экраны 6,1 и 6,7 дюйма. Яркость до 1200 нит, поддержка Dolby Vision.
- Самое длительное время работы за всю историю iPhone.
- Первая для селфи-сенсора фронтальная камера f/1.9 с автофокусом.
- В США iPhone 14 не будет иметь слот для SIM-карты.
- Сенсоры движения, которые будут автоматически оповещать о ДТП.
- Спутниковое SOS-оповещение - без Wi-Fi и интернета.
iPhone 14 - от 799 долларов, 14 Plus - от 899 долларов.
iPhone 14 Pro и 14 Pro Max
Среди нового:
- Новый вырез экрана - элемент интерфейса, появился новый цвет - темно-лиловый.
- Экраны 6,1 и 6,7 дюйма. 1600 нит яркости с пиком в 2000 нит (рекорд для смартфона).
- Рамки - еще тоньше.
14 Pro - от 999 долларов, Pro Max - от 1099 долларов.
Реакции соцсетей
закрыл кредит на айфон 13 про макс, самое время взять 14 😎— Elfbar spaghetti 💨😎 (@mamsspaghetti2) September 7, 2022
Господииии это же чистый оргазм! Как они круто делают🔥 Айфон 14😻 pic.twitter.com/UXWfDlGHcL— Bright moon (@aidan191919) September 8, 2022
да никакой не инновационный этот ваш айфон!— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) September 7, 2022
АНДРОИД ДАВНО ВСЕ ЭТО УМЕЕТ pic.twitter.com/srPjqJKtUV
новые apple watch получат датчик температуры, чтоб измерить температуру горения ваших жоп, когда станут ясны рублевые цены на новый айфон 14— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) September 7, 2022
Теперь, если вы грохнете свой новый айфон об асфальт - он сам вызовет вам скорую#забота— АndReo 🇺🇦 (@Reo___An) September 8, 2022
"Я после того, как продал свою почку, чтобы купить новый ipad air":
Me after selling my kidneys to buy the new ipad air #AppleEvent pic.twitter.com/eaH6vOgCog— Mickey Mouse (@JamesKenobi25) March 8, 2022
Я: "Я хочу iPhone 14 pro, Airpods pro 2, Watch series 8".
Также я:
Me : “I want Iphone 14 pro , Airpods pro 2,Watch series 8 “— Roshan Shah 🩺🇳🇵 (@imRshah19) September 7, 2022
Also me : #AppleEvent pic.twitter.com/LWOXY4l7CB
На картинке: выберите способ оплаты
#AppleEvent Whatever it takes for that iPhone 14 pro Max 😭😭😭 #iPhone14Pro #iPhone pic.twitter.com/U7zKNTqgYK— Nairobi Hunter (@lazovichunter) September 7, 2022
"Как я вижу новый iPhone":
This is how I see the new iPhone.— your ultimate 🅿️lug (@GimK_) September 7, 2022
#AppleEvent pic.twitter.com/gZeDSeVXXA
All the iPhones be like #AppleEvent #iPhone14 pic.twitter.com/wOBKMNyv78— Zerobalance (@ClubZerobalance) September 7, 2022
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