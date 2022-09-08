Певица Монеточка объявлена в розыск

Ранее Монеточка проиграла суд по жалобе о плагиате в песне певицы "Мама, я не зигую".

Речь о задолженности по иску, поданному к Монеточке летом 2021 года. Его автор - экс-солист группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин. Тогда певец обвинил Гырдымову в плагиате, заявив, что в песне "Мама, я не зигую" она использовала заимствования из его композиции "Женщина, я не танцую". Костюшкин требовал с певицы 900 тысяч рублей (примерно 15 тысяч евро).

Представитель певицы на суде утверждал, что "Мама, я не зигую" - пародия, однако назначенная экспертиза сделала вывод, что композиция не относится к жанру пародии" и использует "заимствованный музыкальный материал и отдельные текстовые конструкции".

В апреле этого года Басманный суд Москвы постановил взыскать с Монеточки в пользу Костюшкина 500 тысяч рублей (примерно 8200 евро).

С начала военного вторжения России в Украину Монеточка вместе со своим мужем и продюсером Витей Исаевым проживает в Литве. Она объяснила отъезд желанием "чувствовать свободу в высказываниях" и не прятаться в песнях "за метафорами".