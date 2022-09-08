Фото ⟩ Калнциемский квартал приглашает на итальянский рынок

Итальянскую пиццу, запеченную в дровяной печи, и сливочную пасту на рынке приготовит Taste Maker, вкуснейшее мороженое подаст Bliss Gelato, а настоящий итальянский кофе и горячий шоколад можно будет попробовать у Arabica.lv. Лимончелло и апельсиновый аранчелло можно будет отведать в Spirits By Roberto, а в Vīnu veikals - выбрать вина из небольших виноделен итальянского региона Марке, также будет предложен широкий ассортимент оливкового масла. Различные итальянские деликатесы будут доступны в Luigi delikateses, а продавцы рынка приготовят песто, твердые и мягкие сыры и фокаччу.