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Фото ⟩ Калнциемский квартал приглашает на итальянский рынок

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Калнциемский квартал приглашает на итальянский рынок
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Калнциемский квартал приглашает на итальянский рынок
Калнциемский квартал приглашает на итальянский рынок Фото: Publicitātes foto

17 сентября с 10:00 до 16:00 в квартале Калнциема будет открыт ежегодный итальянский рынок, где можно будет встретить осень в настроении Италии - посетители смогут попробовать широкий ассортимент итальянских деликатесов и вин в яблоневом саду квартала Калнциема, а также изучить основы итальянского языка и познакомиться с итальянским искусством вместе с Центром итальянского языка и культуры.

Итальянскую пиццу, запеченную в дровяной печи, и сливочную пасту на рынке приготовит Taste Maker, вкуснейшее мороженое подаст Bliss Gelato, а настоящий итальянский кофе и горячий шоколад можно будет попробовать у Arabica.lv. Лимончелло и апельсиновый аранчелло можно будет отведать в Spirits By Roberto, а в Vīnu veikals - выбрать вина из небольших виноделен итальянского региона Марке, также будет предложен широкий ассортимент оливкового масла. Различные итальянские деликатесы будут доступны в Luigi delikateses, а продавцы рынка приготовят песто, твердые и мягкие сыры и фокаччу.

С 11:00 до 15:00 Центр итальянского языка и культуры L'Italii проведет творческую мастерскую для детей "Шутка с Моной Лизой", где самые маленькие посетители ярмарки смогут узнать интересные факты о знаменитой картине Леонардо да Винчи, склеить коллажи и создать свою собственную Мону Лизу.

Галерея: Итальянская ярмарка в Калнциемском квартале

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