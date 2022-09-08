Левитс о переименовании улиц: у нас есть свои люди, события и даты

Президент поблагодарил объединение "Центр публичной памяти", составившее список улиц и других мест, названных в честь советских оккупантов и местных коллаборационистов.

"У нас есть свои (...) важные люди, события, памятные дни, в честь которых стоило бы назвать улицы и площади, составляющие нашу повседневную среду и представления об истории", - подчеркнул Левитс.

Президент также поблагодарил поэтессу Лиану Лангу и других за то, что они указали на неоправданное распространение русского языка, которое "познакомило многих с этим самым зримым проявлением колониального наследия".

"И многие изменили свою позицию, потому что в нашей стране есть свой общий язык, это язык демократического общения для всех, вне зависимости от того, какой родной язык используется параллельно с этим государственным языком", - пояснил Левитс.

Национально настроенная часть общества и ранее указывала на "вросшие" в Латвии пережитки советской оккупации и колонизации, а с началом войны России против Украины и остальное общество стало более чутким и проницательным и лучше видит "шрамы в наших душах", оставленные оккупацией, отметил президент.