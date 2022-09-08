Фото ⟩ Госсекретарь США Энтони Блинкен неожиданно прибыл в Киев

С тех пор как Россия вторглась в Украину, это уже третий визит Блинкена в Киев.

По словам чиновника Госдепартамента США, в ходе поездки Блинкен объявит о новом пакете помощи на два миллиарда долларов для Украины и других европейских стран, которым, по версии США, может в будущем угрожать Россия.

"Государственный секретарь очень хотел отправиться в эту поездку, так как в данный момент для Украины решается столь многое", - сказала чиновница, сопровождающая Блинкена, ссылаясь на начатую украинской армией контратаку.

Она подчеркнула, что будет оказана вся необходимая помощь, чтобы обеспечить наступление украинцев, потому что от этого будет зависеть дальнейший ход войны.