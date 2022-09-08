Латвия получила адаптированные вакцины Pfizer и Moderna против Covid-19

В то же время вакцинация настоятельно рекомендуется медицинскому персоналу, пожилым людям в возрасте 65 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, людям с ослабленным иммунитетом и их близким контактным персонам, длительно проживающим в центрах социальной защиты и обслуживающему их персоналу, а также беременным женщинам.

NVD обращает внимание на то, что в осенний сезон 2022 года рекомендуется проводить первичную вакцинацию, если она еще не была проведена, а также проводить ревакцинацию, если после получения последней вакцины прошло три месяца, для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Кроме того, ревакцинация рекомендована тем, у кого прошло шесть месяцев с момента получения последней вакцины, а также переболевшим Covid-19, у которых прошло от четырех до шести месяцев после заражения.