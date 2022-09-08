Латвия получила 230 400 адаптированных вакцин Pfizer против Covid-19 и 43 200 адаптированных вакцин Moderna, сообщили в четверг представители Национальной службы здравоохранения (NVD).
Латвия получила адаптированные вакцины Pfizer и Moderna против Covid-19
Ожидается, что адаптированные вакцины будут доступны в кабинетах семейных врачей и прививочных кабинетах с 12 сентября.
Адаптированные вакцины обоих производителей предназначены для лиц в возрасте 12 лет и старше, прошедших хотя бы первичную вакцинацию против Covid-19. Эти адаптированные вакцины представляют собой модифицированные версии оригинальных вакцин Comirnaty и Spikevax, которые предназначены для защиты как от подтипа омикрона BA.1, так и от исходного вируса Covid-19.
Вакцины разрабатываются так, чтобы лучше соответствовать циркулирующим штаммам Covid-19, поэтому ожидается, что они обеспечат оптимальную защиту от Covid-19 по мере развития и мутации вируса, подчеркивает NVD.
NVD напоминает, что ревакцинация обеспечивает дополнительную защиту от вируса и минимизирует риск тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти от инфекции Covid-19.
Жители, желающие пройти вакцинацию, должны обратиться в практику своего семейного врача или в прививочный кабинет медицинского учреждения. Как и прежде, подать заявку на вакцинацию можно также на сайте manavakcina.lv.
Согласно рекомендации Национального совета по иммунизации (IVP), сезонная вакцинация против Covid-19 рекомендуется для всего населения.
В то же время вакцинация настоятельно рекомендуется медицинскому персоналу, пожилым людям в возрасте 65 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, людям с ослабленным иммунитетом и их близким контактным персонам, длительно проживающим в центрах социальной защиты и обслуживающему их персоналу, а также беременным женщинам.
NVD обращает внимание на то, что в осенний сезон 2022 года рекомендуется проводить первичную вакцинацию, если она еще не была проведена, а также проводить ревакцинацию, если после получения последней вакцины прошло три месяца, для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Кроме того, ревакцинация рекомендована тем, у кого прошло шесть месяцев с момента получения последней вакцины, а также переболевшим Covid-19, у которых прошло от четырех до шести месяцев после заражения.
NVD заявляет, что вакцины одобрены для использования на всей территории Европейского союза. Планируется, что следующая партия адаптированных вакцин будет поступит в Латвию на следующей неделе.
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