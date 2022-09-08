Сейм во втором чтении поддержал переход на обучение только на госязыке

Поправки еще предстоит утвердить в окончательном чтении.

Согласно поправкам, в муниципальных и частных дошкольных образовательных учреждениях с 1 сентября 2023 года дошкольное образование будет осуществляться только на государственном языке.

Учащимся из числа меньшинств будет предоставлена возможность изучать язык и историю культуры национальных меньшинств в дошкольном образовательном учреждении в рамках финансируемой государством и самоуправлениями образовательной программы по интересам.

Предусмотрено, что обучение будет проводиться на государственном языке и на уровне основной школы. С 1 сентября 2023 года общеобразовательные программы основного образования будут полностью переведены на латышский язык в 1-х, 4-х и 7-х классах, с 1 сентября 2024 года - в 2-х, 5-х и 8-х классах, а с 1 сентября 2025 года - в 3-х, 6-х и 9-х классах.

Изменения предусматривают, что учащиеся на этапе основного образования смогут изучать язык и историю культуры меньшинства в рамках программы обучения по интересам. Эти программы будут финансировать государство и самоуправления.