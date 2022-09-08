Сейм разрешил самоуправлениям принимать решения об игорных заведениях

Вопреки ранее принятому комиссией решению, парламент большинством в один голос принял предложение депутата Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян)

предоставить самоуправлению право принимать решение о разрешении или запрещении игорных заведений на своей территории.

В результате права, уже предусмотренные Законом об азартных играх и лотереях, были распространены на органы местного самоуправления, который предусматривает, что местное самоуправление имеет право издавать обязательные постановления, определяющие места и территории, где азартные игры запрещены.

Также было поддержано предложение, которое позволит членам местного самоуправления совмещать свою работу с управлением муниципального учреждения в сфере образования, культуры или здравоохранения.

Закон принят в целях обеспечения демократического, законного, эффективного, устойчивого, открытого и общедоступного управления на территории каждого муниципального образования, а также сбалансированной доступности муниципальных услуг.

В целях содействия вовлечению граждан в работу органов местного самоуправления и принятие решений одной из форм участия является создание советов граждан. Они станут коллегиальными совещательными учреждениями, задачей которых будет обеспечение представительства интересов жителей района.

Обязательные постановления самоуправления отныне публикуются только в официальном издании Latvijas Vēstnesis. Такое расположение обеспечит более легкий и удобный доступ к информации для более широких кругов общества, а также для учреждений, контролирующих деятельность органов местного самоуправления, говорится в аннотации к закону.

Новый порядок заменит прежний порядок, который позволял муниципалитету выбирать - публиковать обязательные постановления и пояснительные статьи в официальном издании, местной газете или бесплатном муниципальном издании.