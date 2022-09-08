Где в Латвии можно получить прививку от оспы обезьян? Полный список больниц

С августа в Латвии доступна вакцина против оспы обезьян. Согласно рекомендациям Государственного совета по иммунизации, вакцинация рекомендована контактным лицам больных по направлению. Направление должно быть выдано врачом-эпидемиологом SPKC на основании информации, полученной в ходе эпидемиологического расследования, или врачом при получении информации от пациента о тесном контакте с больным оспой обезьян и после оценки риска заражения.

Также вакцина рекомендуется лицам с высоким риском заражения (например, лица с диагнозом ВИЧ/СПИД или венерическим заболеванием).

В то же время SPKC рекомендует проводить вакцинацию против оспы обезьян также медицинскому персоналу и работникам лабораторий, которые в процессе выполнения служебных обязанностей вступают в тесный контакт с больными оспой обезьян и/или исследуемым материалом.

Пациенты из групп риска, родившиеся до 1980 года, должны получить одну дозу вакцины, а остальные - две дозы с интервалом не менее 28 дней. Вакцинация оплачивается государством.

В настоящее время вакцину от оспы обезьян можно получить в Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской больнице имени Страдиня, Детской клинической университетской больнице, Даугавпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Елгавской городской больнице, Екабпилсской региональной больнице, Лиепайской региональной больнице, Видземской больнице и Северокурземской региональной больнице.

До сих пор в Латвии зарегистрированы четыре случая заражения оспой обезьян. Все источники заражения находились за пределами Латвии, местная передача не выявлена.