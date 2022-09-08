Что будет после объявления о смерти королевы?

"Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем", - было сказано в заявлении королевской семьи.

Десятидневный национальный траур

В Великобритании начался десятидневный национальный траур, который продлится до похорон. Тело Елизаветы II перевезут в Букингемский дворец, где оно пробудет пять дней. После чего тело королевы будет перевезено в Вестминстерский дворец, где оно будет доступно для публики 23 часа в сутки в течение трех дней. Ожидается, что похороны состоятся через 10 дней после смерти королевы.

Отмененные комедии

С этого момента все комедийные шоу на телевидении и радио будут отменены до похорон королевы.

Закрытые магазины и фондовая биржа

Магазины будут закрыты, биржи не будут функционировать, а фабрики прекратят работу. Также отменены скачки, а в Англии и Уэльсе не будет судебных слушаний. В этот день жизнь в Британии остановится.

Новый король

После смерти Елизаветы II новым королем Великобритании стал 73-летний Карл III (бывший принц Чарльз). Сын Елизаветы II дольше всех в истории Великобритании оставался принцем Уэльским и наследником трона. 9 сентября, как ожидается, состоится ряд церемониальных мероприятий, которые официально ознаменуют восхождение нового короля на престол, сообщает "Медуза".

Похороны через десять дней

Ожидается, что королеву Елизавету II похоронят только через 10 дней после ее смерти. Где она будет похоронена, остается загадкой. Покойная королева-мать нашла последний приют в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке рядом со своим мужем, королем Георгом VI, и дочерью, принцессой Маргарет, и теперь супруг Елизаветы II, принц Филипп, ждет там ее.