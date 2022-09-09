"Давление на всю экономику". Почему в России падают цены и чем опасна дефляция

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в августе оценил спад розничного потребления в годовом выражении примерно на минус 8-9% Фото: BBC

Экономисты говорят, что ситуация изменится, когда люди начнут привыкать к нынешней ситуации. Ениколопов уверен, что это произойдет в ближайшее время.

"Когда ощущение кризиса пройдет и возникнет ощущение, что это пусть и плохая, но новая реальность, люди, как и в случае с ковидом, просто привыкнут. Когда увеличивается неопределенность, люди начинают сберегать - мало ли, что случится, - но долго так жить невозможно. В какой-то момент люди поймут, что теперь живем так - и тогда начнут больше тратить", - говорит Ениколопов.

Но не все экономисты считают, что люди быстро привыкнут. "Пока идет шок, и мы при этом видим, что еще даже не все негативные факторы в полной мере проявились. В следующем году в некоторых сегментах ситуация будет хуже, чем в этом - главным образом это коснется импортных товаров", - говорит Мурашов.

Счетная палата прогнозирует, что дефляция в России может продолжиться в сентябре и начале октября, а в ноябре и декабре цены перейдут к росту.

"Я думаю, что по итогам августа-сентября мы увидим дефляцию достаточно серьезную, а затем - восстановление инфляции, потому что восстановился импорт, снизились процентные ставки, возобновились выдачи кредитов, правительство активно тратит деньги", - говорит Антон Табах.

Подстроится ли бизнес под растущий спрос?