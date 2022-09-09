"Человек в черном". Как участницы антивоенной акции вычислили полицейского, который пытал их в московском ОВД

Но трое девушек с самого начала на помощь властей не рассчитывали. По мере того как людей выпускали из участка, их чат становился все более оживленным. На следующий день в нем уже шло полноценное расследование: там обменивались фотографиями участковых из Братеево и анализировали записи из актового зала ОВД, найденные в YouTube.

"Если бы мы просто продолжали бы жить, если бы мы просто опубликовали записи и залегли на дно… Скорее всего, они [полицейские] бы решили, что они могут это сделать снова и что они будут полностью безнаказанными", - говорит Марина.

Так, работая сообща, группа задержанных приступила к поиску "человека в черном".

Покупатель еды и продавец автомобиля

Его лицо все помнили очень хорошо - а некоторые даже нарисовали скетчи в своих блокнотах по памяти. Но, просматривая сайты МВД, в том числе сайт ОВД Братеево, они никак не могли найти его следов. Искать в социальных сетях также не было смысла - никто из задержанных не знал имени "человека в черном". После более двух недель поисков все были близки к тому, чтобы сдаться.

Но потом в расследовании девушек случился прорыв.

В конце марта произошла массовая утечка данных приложения "Яндекс.Еда". Большинство пользователей бросились проверять, не были ли скомпрометированы их собственные данные, но у Насти была другая идея.

19-летнюю Настю полицейский душил пластиковым пакетом. А она позже догадалась, как его найти Фото: BBC