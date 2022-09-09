Забастовка учителей: участвовать готовы почти 20 000 педагогов

По состоянию на четверг, 8 сентября, профсоюз получил 19 979 заявок от учителей 707 образовательных учреждений. Ожидается, что в течение следующей недели количество заявок увеличится.

Президент LIZDA Инга Ванага выразила благодарность членам профсоюза и всем работникам образования и науки, которые "готовы решительно отстаивать свои права на сбалансированную нагрузку и достойную оплату труда", а также тем более 20 организациям, которые выразили поддержку учителям.

"Большое количество сторонников и участников забастовки свидетельствует о том, насколько обострились проблемы в этой сфере и насколько обоснованы выдвинутые LIZDA требования. Мы по-прежнему призываем работников образования и науки проявить еще больше солидарности, продолжать регистрироваться для участия в забастовке, чтобы вместе добиться достижения выдвинутых требований", - сказала Ванага.

Как сообщалось, на последнем заседании в среду согласительная комиссия не смогла найти компромисс по повышению заработной платы педагогов, поэтому LIZDA с 19 сентября начнет забастовку.

К 12 сентября LIZDA планирует подать необходимые документы для проведения забастовки, и процедура будет остановлена только в том случае, если правительство примет определенные решения по требованиям LIZDA.

Учителя выдвигают два основных требования - сбалансированная рабочая нагрузка и выполнение правительством действующей нормы закона об образовании о графике зарплат педагогов с его согласованием с принципами расчета заработной платы.