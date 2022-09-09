Вайра Вике-Фрейберга: Елизавета II была очень добра, уважительна и дружелюбна

"Ее жизнь является доказательством того, что представительские функции главы государства могут быть чрезвычайно важными, а также могут играть политическую роль", - сказала Вике-Фрейберга в интервью.

По ее словам, за свою жизнь Елизавета II в совершенстве овладела искусством представлять страну.

Экс-президент поделилась воспоминаниями о визите королевы в Латвию в 2006 году. Она сказала, что Елизавета II была очень хорошо осведомлена о нашей стране и ее устройстве.

Вике-Фрейберга восхитилась общением королевы с другими людьми во время визита. Она могла найти подход к представителям самых разных профессий и поддержать беседу.

"Я потеряла дар речи от восхищения. [...] Елизавета II была человеком, который копал глубоко. Если она шла в больницу, то узнавала об условиях пребывания в ней. Что касается Латвии, то она была знакома с нашими обстоятельствами.

Как человек она была очень добра, уважительна и дружелюбна. [...] Она никогда не проявляла ни высокомерия, ни тщеславия".

Вике-Фрейберга выразила соболезнования сыну Елизаветы II, ныне королю Карлу III, королевской семье и британскому народу.

Галерея: Визит королевы Елизаветы II в Латвию в 2006 году