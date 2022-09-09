Сегодня, 9 сентября, первый день после смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Ее сердце перестало биться вчера в 16:30. Какие события ожидаются сегодня?
Первая речь нового короля и мероприятия в честь королевы. Что происходит в Англии сегодня?
На сегодня намечена поездка нового короля с женой, нынешней королевой-консортом Камиллой, из Балморала в Лондон. Там новый король Карл III встретится с премьер-министром Лиз Трасс в Букингемском дворце.
В 12 часов назначен сбор парламента, чтобы отдать дань уважения королеве. В честь королевы также прозвучат колокола Вестминстерского аббатства, церкви Святого Павла и собора Святого Георгия в Виндзоре.
В Лондоне в Гайд-парке и других местах прозвучат оружейные выстрелы. Премьер-министр и другие высокопоставленные министры примут участие в панихиде в соборе Святого Павла.
Ожидается, что правительство утвердит общенациональный период траура.
Как новый глава государства король должен будет выступить со своим первым телеобращением к нации.
Галерея: Траур в Великобритании
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