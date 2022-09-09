Первая речь нового короля и мероприятия в честь королевы. Что происходит в Англии сегодня?

На сегодня намечена поездка нового короля с женой, нынешней королевой-консортом Камиллой, из Балморала в Лондон. Там новый король Карл III встретится с премьер-министром Лиз Трасс в Букингемском дворце.

В 12 часов назначен сбор парламента, чтобы отдать дань уважения королеве. В честь королевы также прозвучат колокола Вестминстерского аббатства, церкви Святого Павла и собора Святого Георгия в Виндзоре.

В Лондоне в Гайд-парке и других местах прозвучат оружейные выстрелы. Премьер-министр и другие высокопоставленные министры примут участие в панихиде в соборе Святого Павла.

Ожидается, что правительство утвердит общенациональный период траура.

Как новый глава государства король должен будет выступить со своим первым телеобращением к нации.

Галерея: Траур в Великобритании